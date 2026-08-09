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Dino Merlin priprema nesvakidašnji dolazak na veliki koncert u Kraljevu na Sportski aerodrom, gde će biti održan njegov koncert! Kako saznajemo, pevač će sleteti sportskim avionom, čime će sam dolazak postati deo spektakla.

Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans

Da se u Kraljevu sprema događaj koji privlači ogromnu pažnju, pokazalo je i interesovanje publike od samog početka prodaje karata. Više od 158.000 ljudi u jednom trenutku pokušalo je da kupi ulaznicu, zbog čega je usled ogromne navale sajt čak bio i nedostupan. Veliki broj karata već je rasprodat, a interesovanje za koncert ne jenjava.

Posebnu pažnju privlači upravo način na koji će Merlin stići na koncert. S obzirom na to da se nastup održava na sportskom aerodromu, pevač će sportskim avionom sleteti direktno na mesto održavanja koncerta, što će, prema najavama, biti prvi put da neko na ovakav način dolazi na svoj koncert.

Dok se oko njegovog nastupa u javnosti vode polemike i nižu različiti komentari, Merlin se, kako se navodi, trenutno odmara i relaksira, kako bi spreman dočekao veliki koncert u Kraljevu.

Iz organizacije poručuju da, uprkos svim polemikama, komentarima i različitim nazivima kojima je događaj bio praćen, koncert nije doveden u pitanje i biće održan prema planu.

Kako navode, pripreme za veliki događaj uveliko traju, a cilj je da publika dobije spektakl koji će dugo pamtiti.

Uz veliki broj posetilaca, ogromno interesovanje za ulaznice i nesvakidašnji dolazak glavne zvezde, čini se da će spektakl u Kraljevu početi mnogo pre nego što se Merlin popne na binu!

1/5 Vidi galeriju Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Pokrenuta peticija da se zabrani koncert u Kraljevu

Podsetimo, nakon što je Dino Merlin održao tri koncerata na stadionu Koševo u Sarajevu, pažnja javnosti preselila se na njegov naredni nastup, zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu. Dok jedni s nestrpljenjem čekaju njegov dolazak, drugi mu se oštro protive.

Na sajtu Peticije.online pojavila se peticija pod nazivom "Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu", u kojoj autori navode da se protive njegovom nastupu u Srbiji, pozivajući se na pevačeve ranije izjave o Srbima koje su godinama izazivale polemike u javnosti. Peticija je otvorena za potpisivanje i dostupna je svim korisnicima interneta, ali nema pravnu snagu niti predstavlja odluku bilo koje državne institucije.

Ovo nije prvi put da se oko nastupa Dina Merlina u Srbiji vode burne rasprave. I ranijih godina pokretane su slične peticije i polemike, dok je istovremeno pevač bez problema punio najveće koncertne dvorane u zemlji.

Istovremeno, interesovanje publike za koncert je ogromno. Zbog velikog broja ljudi koji su pokušavali da dođu do ulaznica, platforma za prodaju karata u pojedinim trenucima bila je preopterećena, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Oglasilo se i Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo

Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo protivi se održavanju koncerta Dina Merlina u Kraljevu, smatrajući da bi taj događaj predstavljao poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Stav Udruženja javnosti je preneo njegov predsednik Vojislav Vukašinović, koji je pozvao druga boračka udruženja, patriotske organizacije i građane da podrže zahtev da koncert ne bude održan.

- Kraljevo je slobodarski grad u koji je tokom ratova devedesetih izbegao veliki broj Srba sa prostora bivše Jugoslavije. Smatramo da koncert Dina Merlina ne treba da se održi ni u Kraljevu, ni bilo gde u Srbiji - rekao je Vukašinović u ime Udruženja.