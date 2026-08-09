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Maja Marinković ponovo je bez dlake na jeziku govorila o Staniji Dobrojević, a tokom emisije "Narod pita“ otvorila je i teme koje se tiču njene ljubomore, kao i odnosa Anite i Luke Vujovića.

Foto: Printscreen

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju i Luku, a jedna od glavnih tema bio je nekadašnji odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, sa kojim je Marinkovićeva trenutno u vezi.

Maja je tom prilikom iznela niz ozbiljnih optužbi na račun Stanije, komentarišući njen odnos sa Asminom i iznoseći svoje viđenje početka njihove veze.

– Zamisli da sa tim čovekom planiraš decu. I on sa njom. On radi to da bi dobio vainu. On je želeo da dođe do svog cilja. Prvo je šalješ za 20 dolara, pa dobiješ broj, onda te kaparišu. Ti ne znaš ko je on, ko može da stavi sliku. Bitno da je ona za 6 sati bila u krevetu, a za 20 dana trudna. Žena lakomoralna koja je zarad novca spremna da uradi sve. Izuzeću Mustafu. Ta mržnja prema meni je jača od svega i po svaku cenu žele da rasture našu vezu. Nas dvoje smo oboje temperamentni – rekla je Maja.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Maja Marinković Foto: Printscreen

U program se potom uključila gledateljka Marina iz Hrvatske, koja je Maji poručila da smatra da u pojedinim situacijama preteruje.

Marinkovićeva je tada priznala da je svesna problema koji joj stvara ljubomora, kao i da su neke njene reakcije preterane.

– Danas sam razmišljala. Ja nikome živo ništa ne verujem. Moja ljubomora nije normalna. Reakcije su preterane – priznala je Maja.

Gledateljka joj je poručila da bi volela da pronađe pomoć, jer smatra da bi tako bilo lakše i njoj i njenom partneru.

– Ja smatram da sam jedna normalna devojka. Nije sramota otići kod psihoterapeuta – odgovorila je Maja.

Tokom razgovora otvorena je i tema ljubavnog odnosa Luke Vujovića i Anite, a Maja je otkrila da ih podržava praktično od početka njihove veze.

– Podržavam od samog početka. Jako su ih ljudi loše komentarisali. Uvek su pokušavali da ih ospore. Smatram da su se popravili. Anita će biti odlična. Anita ima tu ljubomoru kao ja, samo u manjoj meri. Vidim da im je odnos zdrav – rekla je Marinkovićeva.

Na kraju se gledateljka obratila i Luki, kojem je poručila da čuva Anitu i pazi na nju.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Taki otkrio šta mu je priznala Stanija Dobrojević

Podsetimo, on je izneo niz optužbi na račun Asminovih roditelja, Mevlide i Mustafe Durdžić, otkrio da ne podržava vezu svoje ćerke sa Durdžićem, ali i prokomentarisao Staniju Dobrojević, kao i Filipa Cara sa kojim želi da se obračuna.

Ni o Staniji Dobrojević nije imao reči hvale.

- Šta je bilo, bilo je. Ona je ušla unutra i počela da me napada iz čista mira, udarila je na mene. To je sve počelo oko Nove godine kad sam ja tražio dva kompletića da Maji unesem kad šaljem poklone da ima, pošto je ona mene zvala jedno pedeset puta pre ulaska Majinog da se slika ispred Maje. I tad je on, Asmin i dobio šut kartu od Stanije i izbacila ga iz stana zbog tih fotografija. Ja sam pitao: “Da li hoćeš da pošalješ Maji kompletić?” Ona kaže: “Ja neću da utičem na tok rijalitija.” Ja kažem: “Okej.” Moja bivša žena, Majina majka nosi drugo prezime, ona je otišla i kupila dva kompletića i poslala mi je u te stvari i Maja misli da je to ona njoj poslala. Rekao sam joj: “E, sad ću da skinem ovaj stori što te Maja reklamira.” Ona kaže: “Nemoj da to skidaš, platiću ja to vama.” Da bi ona meni rekla kasnije: “Ej, ulazim unutra. Hoćeš ti da uđeš? Hajde da pravimo šou.” Ja kažem: “Kad ulaziš?” Kaže: “Spremaju me ovih dana, uskoro ulazim. Imaš ti, kaže, dosta ovih tvojih “fufica” ona se tako se izrazila. Biće zanimljivo.” Ja kažem: “Ma to ne dolazi u obzir, Maja, mi tamo.” Ona kaže: “Ti si gadljiv na pare, videćeš, ja ću da budem prva. Uzeću krunu, neću da uzmem pare.”