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Ceca Ražnatović nedavno je operisana zbog kile na stomaku, koju je, kako je ranije otkrila, imala pune dve godine.

Popularna pevačica je svojevremeno govorila i o problemima sa kičmom koje su joj, prema njenim rečima, stvarali silikonski implantati u grudima, zbog čega je operacija tada bila jedino rešenje.

Foto: Kurir

Za zahvat su znali samo njeni najbliži, dok su gledaoci emisije "Ceca show“ imali priliku da vide delić njenog oporavka i samu operaciju, koja je trajala čak osam sati.

Nakon zahvata Ražnatovićeva se oglasila i poručila da se oseća dobro, ali tada nije želela da otkriva mnogo detalja o zdravstvenom problemu.

Sestra sve vreme bila uz nju

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Tokom oporavka Ceca je imala veliku podršku svoje sestre Lidije Ocokoljić, koja je zajedno sa njom otputovala u Istanbul.

Pevačica je nakon operacije nosila steznik preko grudi, što se koristi nakon određenih hirurških zahvata na grudima. Zbog toga su se u javnosti pojavile pretpostavke da je jedan od ranijih zahvata bio povezan i sa smanjenjem grudi.

Ceca se, uprkos svemu, trudila da ostane pozitivna, dok joj je sestra Lidija sve vreme bila najveća podrška.

Nije prvi put

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Podsetimo Ražnatovićevoj ovo nije prvi put da ide na neku hirušku intervenciju pa je pored nosa radila i fejslifting.

Na fotografiji koju je uslikao paparaco Kurira 2018. godine jasno se vidi hirurški rez koji je, po svemu sudeći, tada nastao u proteklih nekoliko meseci. Pevačicini fanovi koji su se pojavili ispred suda na Novom Beogradu te godine bili su zatečeni onim što su videli na njenom licu i nisu skrivali zabrinutost. Ceca, koja se pojavila u roze kompletu sa zalizanom kosom, očigledno je previdela da ožiljak na njenom licu može da izazove toliko komentara.