OSAM SATI NA OPERACIONOM STOLU! Ceca dve godine trpela problem, a sestra Lidija nije se odvajala od nje
Ceca Ražnatović nedavno je operisana zbog kile na stomaku, koju je, kako je ranije otkrila, imala pune dve godine.
Popularna pevačica je svojevremeno govorila i o problemima sa kičmom koje su joj, prema njenim rečima, stvarali silikonski implantati u grudima, zbog čega je operacija tada bila jedino rešenje.
Za zahvat su znali samo njeni najbliži, dok su gledaoci emisije "Ceca show“ imali priliku da vide delić njenog oporavka i samu operaciju, koja je trajala čak osam sati.
Nakon zahvata Ražnatovićeva se oglasila i poručila da se oseća dobro, ali tada nije želela da otkriva mnogo detalja o zdravstvenom problemu.
Sestra sve vreme bila uz nju
Tokom oporavka Ceca je imala veliku podršku svoje sestre Lidije Ocokoljić, koja je zajedno sa njom otputovala u Istanbul.
Pevačica je nakon operacije nosila steznik preko grudi, što se koristi nakon određenih hirurških zahvata na grudima. Zbog toga su se u javnosti pojavile pretpostavke da je jedan od ranijih zahvata bio povezan i sa smanjenjem grudi.
Ceca se, uprkos svemu, trudila da ostane pozitivna, dok joj je sestra Lidija sve vreme bila najveća podrška.
Nije prvi put
Podsetimo Ražnatovićevoj ovo nije prvi put da ide na neku hirušku intervenciju pa je pored nosa radila i fejslifting.
Na fotografiji koju je uslikao paparaco Kurira 2018. godine jasno se vidi hirurški rez koji je, po svemu sudeći, tada nastao u proteklih nekoliko meseci. Pevačicini fanovi koji su se pojavili ispred suda na Novom Beogradu te godine bili su zatečeni onim što su videli na njenom licu i nisu skrivali zabrinutost. Ceca, koja se pojavila u roze kompletu sa zalizanom kosom, očigledno je previdela da ožiljak na njenom licu može da izazove toliko komentara.