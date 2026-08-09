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Foto: ATA Images / Antonio Ahel

On je priznao da već dva dana razmišlja kako da postupi, budući da se, kako kaže, našao između žene koju voli i prijatelja koje izuzetno poštuje. Ipak, odlučio je da javno stane iza onoga za šta tvrdi da je istina i poručio da Ana, prema njegovim rečima, nije u pravu.

- Evo već dva dana razmišljam šta da radim. S jedne strane su moji prijatelji, sigurno jedni od najvećih sa estrade. Sloba i Jelena su ljudi koje neizmerno volim i poštujem. S druge strane je žena koju volim najviše na svetu. Ako stanem na stranu Slobe i Jelene, ispada da sam izdao Anu. Ako stanem iza Ane, ispada da sam izdao prijatelje. Ipak, moram da stanem iza istine. Ana nije u pravu“, poručio je Rale.

On je zatim kategorički demantovao navode o bilo kakvom odnosu sa Jelenom koji bi prelazio granice prijateljstva.

- Nikada ništa između Jelene i mene nije bilo osim poštovanja i iskrenog prijateljstva koje se razvilo tokom saradnje sa Slobom, naveo je on.

Ne želi da rešava probleme sa Anom preko drugih ljudi

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Rale je istakao i da probleme koje ima sa Anom ne želi da rešava preko drugih ljudi, posebno onih za koje tvrdi da sa njihovim nesuglasicama nemaju nikakve veze.

- To što se dešava između Ane i mene treba da ostane u naša četiri zida. Nije u redu da u naš odnos uvlačimo treću stranu, u ovom slučaju potpuno nevine ljude. Ja im se javno izvinjavam i moram da razmislim kako da ovaj problem rešim, ako je to uopšte moguće, zaključio je Rale.

Njegovo oglašavanje usledilo je nakon što je Ana javno prozvala Jelenu zbog navodne prevare, dok Rale sada odbacuje takve tvrdnje i poručuje da između njega i Slobine supruge nikada nije postojalo ništa osim prijateljskog odnosa.

Redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Jelenom Radanović kako bi smo čuli i njenu stranu priče, kao i njen komentar na Raletovo javno izvinjenje. Međutim do trenutka objavljivanja ovog teksta ,Jelena se nije oglašavala niti je odgovarala na naše pozive i poruke. ukoliko se bude oglasila njenu izjavu ćemo naknadno objaviti.