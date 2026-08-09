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Iako se ovog leta uveliko priča o slabijoj turističkoj sezoni i praznijim klubovima na crnogorskom primorju, kada je reč o nastupima Jelene Karleuše, to nije slučaj. Jelena je sinoć pred punom diskotekom u Budvi napravila pravi spektakl.

Za ovu priliku pevačica se pojavila u prepoznatljivom, provokativnom scenskom izdanju. U izuzetno smeloj crvenoj, šljokičastoj kreaciji koja je pod reflektorima dodatno blistala Karleuša je mamila i muške i ženske poglede. Gornji deo kostima je bio ukrašen upečatljivim zvezdicama koje su prekrivale grudi, dok je veoma kratka suknjica ostavljala noge potpuno otkrivene, a kroj je bio toliko minijaturan da je otkrivao i deo zadnjice. Ceo look upotpunila je efektnim cipelama, dajući nastupu dodatnu dozu ekstravagancije i scenskog glamura.

Dominirala je upadljiva crvena kreacija, sa naglašenim detaljima i efektnim elementima koji su dodatno isticali njenu figuru.

Jelena je svojim hitovima zabavljala publiku do kasno u noć, a posebna atmosfera vladala je klubom dok je izvodila svoje nove pesme "Mata Hari", "Balkan boj" i "Sad je sve okej".

02:47 Jelena Karleusa spektakl u Crnoj Gori Izvor: Privatna arhiva

A Karleuša, kao i obično, nije štedela energiju

Tokom žestokog nastupa pevačica je sve vreme igrala, đuskala i komunicirala sa publikom, a u jednom trenutku dogodio se i neplanirani peh. U žaru nastupa jedan deo njenog scenskog kostima nije izdržao, pa je završio na podu ispred bine.

Međutim, tu se priča nije završila.

Jedan od fanova pronašao je deo kostima, sačuvao ga kao svojevrsni „suvenir“ sa nastupa, a potom sve objavio na društvenim mrežama. Snimak i fotografija ovog neobičnog ulova ubrzo su privukli pažnju korisnika mreža, koji su se šalili da je fan sa koncerta poneo kućideo njene garderobe. On je uz objavu napisao "Jelena, kod mene vam je ostao deo kostima"

Foto: Printscrean

A kada se pogleda atmosfera u klubu, jasno je da se o slaboj sezoni tog trenutka nije mnogo razmišljalo. Diskoteka je bila prepuna, publika je pevala u glas, a nastup je još jednom pokazao da velika estradna imena mogu da naprave spektakl i onda kada se čitava Crna Gora suočava sa pričama o lošijoj sezoni.

Karleuša je tako, uz vatren nastup, pun klub i jedan neplanirani modni incident, ponovo uspela da napravi priču koja se prepričava i nakon što se ugase reflektori.