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Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Aleksandar Simić jednom prilikom je otvoreno govorio o teškom periodu kroz koji je prošao tokom pandemije, kada je, kako bi pomogao porodici, zamenio mikrofon građevinskim alatom.

Pevač je otkrio da je zbog finansijske situacije spakovao kofere i vratio se u Beč, gde je radio fizičke poslove na građevini kako bi obezbedio prihode za svoje najbliže.

- Otišao sam sa četiri godine u Beč, ali smo se vratili jer moji roditelji nisu želeli da živimo tamo. Međutim, kada je počela korona, sve se zatvorilo, pa sam prestao da idem i na Muzičku akademiju. Moji roditelji se bave prodajom garderobe, a otac i svira, tako da smo se našli u veoma teškoj situaciji - ispričao je Aleksandar za Grand.

Zbog želje da pomogne porodici, nije birao posao.

- Vratio sam se u Beč kako bih pomogao svojima. Dao sam sve od sebe i, hvala Bogu, uspeo sam da im budem oslonac. Radio sam sve poslove na građevini. Možda po građi ne deluje da sam za taj posao, ali sam izdržao. Za svoju porodicu dajem sve od sebe i za njih idem do kraja - rekao je pevač nedavno za Grand.

Podsećamo, Aleksandar se nedavno oženio, a sa suprugom čeka sina koji će uskoro upotpuniti njihovu porodičnu idilu.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Simić Foto: Printscreen/Zvezde Granda, Printscreen

Popović hteo da ga šalje na Evroviziju

Aleksandar Simić, mladi takmičar Zvezda Granda, oduševio je u popularnom takmičenju sve članove žirija svojim vokalnim sposobnostima pa i Sašu Popovića, koji je tada odlučio da njemu pokloni pesmu koju je čuvao čitavu deceniju kako bi s njom otišao na takmičenje Pesma za Evroviziju.

Naime, Saša je tada otkrio da ima pesmu za njega i da je čuva već jedanaest godina.

"Postoji pesma koju ja čuvam 11 godina, to je pesma koja će biti namenjena tebi, bez obzira da li ispao u ovom krugu, prošao ili tako dalje. To je duetska pesma koju ćeš pevati zajedno sa jednim momkom takođe iz Zvezda Granda, neću da kažem ko će to biti i tu pesmu ćemo prijaviti za sledeće takmićenje za Pesme za Evroviziju i sigurna sam da će RTS prihvatiti tu pesmu da se takmičiš", rekao je Popović, a Aleksandar je ostao zatečen.

"To je inače moja najveća želja, da se takmičim na Evrosongu", rekla je mlada Zvezda Granda