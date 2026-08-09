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Luka Vujović progovorio je o ljubavnom odnosu sa Anitom Stanojlović, ali i aktuelnim temama nakon Elite 9. On je otkrio kako napreduju planovi za njihovo venčanje, a dotakao se i bivše supruge zbog koje i ne može da se venča dok ona ne dođe iz inostranstva.

Na samom početku, Luka je ponosno istakao da je njegova porodica sjajno prihvatila Anitu i da rijaliti više uopšte nije tema u njihovom domu. Posebno je progovorio o svom ocu Baji koji uskoro stiže u posetu.

- Jeste, zapravo, tema rijalitija ne postoji. Biljana je upoznala naravno, Anitu. Upoznao se i ostatak porodice. Sa moje strane ostao je otac. U kontaktu smo sa njim. Čekamo da dođe, treba da dođe kroz nekih dva dana. Obećao nam je aparat za kafu i jos neke stvari, evo sada ćemo da vidimo šta je još obećao. Pohvalio nam je stan. Juče je rekao „Kad budem sutra u prodavnici, hoću nešto da vam uzmem, zovem vas na video-poziv.“ I, naravno, posle je za aparat za kafu. Ja obožavam kafu. To ima tamo, u Švajcarskoj, da kupi. - govorio je za Pink.rs

Luka se takođe osvrnuo na stav svog oca prema njegovim izborima partnerki, objašnjavajući da Baja izuzetno poštuje Anitu jer je ona žena koja će mu podariti dete.

- Nema, naravno, nema nikakav problem. Malo pre smo, baš u emisiji kod Ane Radulović, objasnili tu situaciju, da je jednostavno moj otac meni ceo život govorio: „Ja ću poštovati majku tvog deteta, osobu koja ti rodi decu. To će za mene biti žena koja ima vrednosti i težinu. Ne tvoje ljubavne odnose, ne tvoje devojke, koje danas su tu, sutra nisu.“ Tako da Anitu, naravno, podržava kako cela moja porodica, tako isto i sa Anitine strane. Ništa nisam osetio negativno, već je sve isto super. Treba da je upoznam sad, kroz dva-tri dana, jednog od brata. Rodbina treba da dođu u Beograd, pa ima zajednička večera. Čuli smo se svi, smeju se sa mnom, videli smo se i na video-pozivu, tako je to skroz okej.

1/4 Vidi galeriju Luka Vujović i Anita Stanojlović Foto: Printscreen Instagram

Nema venčanja dok bivša žena ne dođe u Srbiju

Luka je i otkrio sve o planovima za venčanje sa Anitom.

- Ono što je sigurno jeste venčanje u crkvi. To je moja želja od početka. Pored toga što sam govorio da bih voleo da se venčamo u crkvi, da taj brak bude tako i krunisan. Moja bivša supruga, sa kojom imam sina Nou, nije mogla da se venča u crkvi zato što je druge veroispovesti. Morala je, naravno, da pređe u pravoslavlje da bi pristala na takav čin. Ali sada nas ništa ne sprečava i Anita je isto to želela. To smo se već dogovorili. Ona, naravno, želi venčanje pred Bogom, tako isto i ja. Sada baš završavamo neke stvari oko papira, jer ja sam razveden, kao što sam već rekao, u „Eliti“ u Nemačkoj. Ti papiri ovde više nisu kao pre, nisu validni dok sud ne utvrdi da je papir ispravan. Tako da sam sa Ninom pričao i možda čak i Nina kroz dve-tri nedelje, mesec dana, dođe do Beograda, pa se razvedemo ovde. I onda ćemo se venčati Anita i ja. Postoji mogućnost opštinskog venčanja, samo zato što se porodi, radi prezimena, radi svega, ali idemo sve, stepenik po stepenik. Sad smo uzeli stan, selili smo se, prijava na adresu i tako dalje - govorio je on za Pink.rs