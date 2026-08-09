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Jedna od pevačica iz grupe "The Frajle" Jelena Buča otkrila je svoj najgori događaj u životu, koga se i danas seća sa velikim strahom i bolom.

Ono što je trebalo da bude jedno obično slavlje povodom rođendana Jelene Buče pretvorilo se u noćnu moru koja joj je zauvek promenila život.

"Imala sam 23 godine, zgrabio me i uvukao u žbunje"

Trenutak zauvek urezan u sećanju, desio se u Novom Sadu, u najosvetljenijoj ulici, što situaciju čini još strašnijom.

- Imala sam 23 godine, već sam tada bila u Novom Sadu, bio mi je rođendan, ja sam išla od prijateljica koja su takođe slavile rođendan i to se desilo u najosvetljenijoj ulicu u Novom Sadu, gde su prolaznici, gde su prolazili automobili. Ja nisam bila ni u kakvoj opasnosti, jeste da je bilo dva ujutro, ali to nije nikakva opasnost bila uopšte, realna opasnost, apsolutno. U tom momentu ja nisam shvatila šta se dešava, to je da je slučajni prolaznik samo mene zgrabio i uvukao u žbunje. Ja nisam znala uopšte, vi u tim momentima to tako brzo ide da vi uopšte ne znate šta vam se desilo. Gde sam ja odjednom shvatila šta je, odjednom sam se našla na zemlji.

U tim trenucima, kada se žrtva suoči sa napadačem, sekunde odlučuju o svemu. Jelenu je od najgoreg scenarija spasila garderoba koju je te večeri nosila, ali je tada počela surova borba za goli život, ispričala je pevačica za Blic, pa nastavila

- Međutim, pošto sam se opirala, shvatajući šta on želi, imala sam uske farmerice i usku majicu i on nije tako lako mogao da skine tu garderobu, njegove ruke su od dole došle ka mom vratu. I tu je u stvari počela borba za život.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Jelena Buča, članica ženskog benda "The Frajle" nedavno je otkrila u dokumentarnom filmu traumatično iskustvo koje je doživela u ranoj mladosti Foto: Privatna Arhiva

Vrisak je spasio

Jelena je opisala osećaj nemoći i brzinu kojom se sve odvijalo, naglašavajući da u takvim trenucima mobilni telefon i torbica ne znače ništa jer čovek jednostavno zanemi od šoka:

- Gde sam ja, ja mislim, realno, ne mogu sad ni da Vam kažem koliko je to trajalo, jer to je jako brzo bilo. Sada ljudi kad kažu, pa što, uz mene je bila torbica i mobilni telefon, vi uopšte ne možete da se snađete. To se sve jako brzo događa. Istina je da vam život prođe kroz glavu. U par sekundi vam te slike prolaze kao na filmu. I ja gubim dah, ja vidim gotovo. I, polako sam počela i da padam, verovatno, u nesvesti ili šta već, ali sam se setila da mi je rođendan i samo sam poželela da ostanem u životu - govorila je za Blic.

Kada je bila na izmaku snage, u sekundi kada je popustila otpor, napadač je sklonio ruke sa njenog vrata, što joj je dalo priliku da uradi jedino što je moglo da je spase – da vrisne.

- U tom momentu, ja sam shvatila, ja sam se pustila i automatski je i on pustio ruke sa vrata i nastavio da pokušava. Međutim, ja sam svu snagu smogla da udahnem i da vrisnem. Tada je slučajni prolaznik čuo vrisak i spasao me. Ja ne znam ni dan danas ko je taj čovek. I... To je nešto što je... Ja sam onda pobegla.

Iako je preživela fizički napad, prava agonija i borba sa sopstvenom psihom tek su počele. Jelena je pokušala da nastavi sa životom, proslavila je rođendan tog dana srećna što je živa, ali trauma je ostavila duboke rane:

- I kakav je paradoks da ste vi ostavljeni u životu, a da nakon toga vi prolazite jedna takva psihička stanja koja nisu vama svojstvena. I to je nešto što, ja sam se eto susrela oči u oči sa tim momentom, i sa nasilnikom. Ja sam imala utisak kao da sam se iz kandži neke odvratne zveri iščupala. I sada kao takva... Ja sam i proslavila rođendan, taj dan. Ja sam bila srećna što sam preživela.

Borba sa depresijom i odlazak na terapiju

Vremenom, njeno veselo biće i prepoznatljiva energija počeli su da blede. Prestala je da peva, da se smeje, a najgori od svega bio je razarajući osećaj krivice:

- Posle određenog vremena nisam bila dobro. I kasnije sam saznala da je neminovno, posle takve vrste traume, bilo koje velike traume, neminovno je to što će vam se psihički kasnije dešavati.