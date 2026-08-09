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Gocu Božinovsku već duže vreme nemamo prilike da sretnemo u javnosti. Pevačica se povukla iz medija i svoj život živi daleko od svetla reflektora. Goca uživa sa svojim unucima i decom, a sada je nakon mnogo vremena objavila fotografije na društvenoj mreži Instagram i oduševila sve svoje pratioce ali i ostale korisnike društvenih mreža.

Božinovska se nalazi na letovanju sa svojom porodicom, a odatle se i oglasila.

- Predivan kraj leta - napisala je pevačica uz fotografiju sa plaže.

U dvodelnom kupaćem kostimu, Goca je oduđevila svojim izgledom, a ono što je neminovno, je da Goca izgleda bolje nego ikad. U 61. godini života, mnogi komentarišu da izgleda bar 20 godina mlađe.

Foto: Printscrean

Tajna njenog izgledaž

Goca je više puta govorila da vodi računa o sebi, ali i da ne veruje da je za dobar izgled uvek potrebno posezati za komplikovanim tretmanima.

Kako je jednom prilikom istakla, veliku pažnju posvećuje jednostavnim navikama, a posebno hidrataciji.

– Ako pijete dosta vode, možete dosta da poboljšate izgled kože. Mislim da je to idealna metoda za mene pošto sve ovo preko igle ne funkcioniše. I mnogo je lakše jer vodu mogu da pijem kad god i gde god, pa nisam uslovljena odlaskom u neke salone – istakla je Goca Božinovka jednom prilikom.