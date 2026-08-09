Slušaj vest

Biznismen Dragan Stanković pre nekoliko dana proslavio je jubilarni 50. rođendan na način koji će dugo pamtiti i on i njegovi gosti. Tokom svečane večeri, organizovane u njegovoj vili u Grockoj, usledilo je iznenađenje koje je privuklo najveću pažnju – zaprosio je svoju partnerku Aleksandru, koja je bez razmišljanja prihvatila njegovu ponudu.

Pred porodicom i brojnim prijateljima, Stanković je kleknuo i svojoj izabranici stavio verenički prsten na ruku, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih. Aleksandra nije krila emocije, a odmah pošto je rekla "da", ponosno je pokazala prsten, dok su njih dvoje razmenjivali zagrljaje i poljupce.

Međutim, korisnici društvenih mreža uočili su detalje na verenici Dragana Stankovića, koje bi retko ko mogao da primeti, pa je u komentarima ispod fotografija uopšte nisu štedeli. Za sve je očigledno kriv njen frizer.

Aleksandri je očigledno frizer, uvio kosu i stavio nadogradnju koja je bila znatno svetlija nego njena prirodna kosa. To nije promaklo korisnicima Instagrama, te su ispod Draganove objave nizali komentare.

"Jel se neko zezao sa njenom belom nadogradnjom?", "To sam i ja primetila", "Bukvalno dva dinara", neki su samo od komentara koji su se našli ispod objave.

1/7 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Prinrsceen/Instagram

Iskeširao 150.000 evra

Da se nije štedelo ni na jednom detalju govori i činjenica da je sve prštalo od čistog luksuza već na samom ulazu u vilu, gde je goste dočekao dugački crveni tepih koji vodi direktno do prostranog dvorišta sa bazenom.

Kompletan prostor bio je dekorisan u elegantnoj crno-zlatnoj kombinaciji, dok su svečane stolove krasili raskošni kristalni svećnjaci, a u prvom planu našli su se i zlatni detalji, kao i harfa.

Kako piše pišu domaći mediji, za slavlje je dao više od 150.000 evra.ž

1/9 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages