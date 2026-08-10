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Članovi porodice Živojinović već više od mesec dana uživaju na zasluženom odmoru na Crnogorskom primorju.

Mediji koji su ovog leta izveštavali iz Budve dosad su nekoliko puta imali prilike da uslikaju Živojinoviće u trenucima odmora i uživanja na porodičnoj jahti kojom krstare duž primorja. I dok su mnogi mislili da ostatak vremena Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović, ali i Aleksandra Prijović i Filip Živojinović s decom, kao i Viktor Živojinović s novom devojkom provode u nekom hotelu, istina je sasvim drugačija, navodi izvor Kurira.

Praktično i udobno

Foto: Petar Aleksić

Kako ekskluzivno saznajemo, Živojinovići su ovog leta odlučili da budu praktični, pa su za svoj boravak u Crnoj Gori odlučili da porodično iznajme luksuznu vilu.

Ova luksuzna vila, prema priči našeg izvora dobro upućenog u celu priču, nalazi se iznad Jaza u Budvi, a cena dnevnog najama je čak 3.000 evra! U njoj članovi poznate porodice imaju potpuni komfor i mir, dok je privatnost, što im je bilo i najvažnije, apsolutno zagarantovana.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena uživa na jahti celo leto Foto: Printscreen/ Instagram

- Brena, Prija, Boba, Filip i Viktor uživaju ovde već više od mesec dana. Do ove kuće su došli preko preporuke i njome su apsolutno zadovoljni. Dnevni najam je 3.000 evra, ali kad oni to između sebe podele, a ima ih dosta, ispadne i povoljnije nego da borave u nekom hotelu. Kuća je malo zabačena, a u njoj imaju potpuni komfor i mir, dok je privatnost, što im je bilo i najvažnije, apsolutno zagarantovana. Imaju i veliki bazen, koji toliko i ne koriste, jer su tokom većeg dela dana na jahti i krstare Crnogorskim i Hrvatskim primorjem. To im je sve jako praktično, a Brena i Prija odatle odlaze i na nastupe po regionu, pa se vraćaju. Inače, ta vila važi za jednu od najluksuznijih i najtraženijih na moru, ali je samo za one s dubljim džepom. Nekretnina je u vlasništvu jednog od najpoznatijih ugostitelja u Budvi (ime i prezime poznato redakciji, prim. aut.). Zanimljivo je da je u njoj svojevremeno letovao i Novak Đoković dok još nije kupio apartman u elitnom naselju blizu Herceg Novog - priča naš sagovornik, pa dodaje:

- Oni na raspolaganju u vili imaju i kuvara, kao i osoblje koje brine da uživaju u svakom trenutku. Prija je na letovanje povela i dadalju za decu, tako da i ona može malo da se opusti i uživa. S Brenom je tu i njena najbolja drugarica Kata, a Viktoru društvo pravi nova devojka Aleksandra. Istini za volju, svi oni su najmanje u kući tokom dana, tu najčešće samo prespavaju jer su po ceo dan negde na jahti na otvorenom moru. Plove, sunčaju se, obilaze razne skrovite uvale i restorane, a brojna posada im je tu na raspolaganju za sve što treba, što se može videti i na njihovim društvenim mrežama.

Ovo leto će sigurno pamtiti po uživanciji, ali i dobroj zaradi. Prija i Brena su spojile lepo i korisno. Prija je imala dva velika koncerta u najvećoj diskoteci na otvorenom u Budvi, a uskoro će i treći, dok je Brena na istom mestu pevala jednom. Tu su bili i koncerti u Mostaru, Ohridu, Bijeljini. Na sve njih je išla i spremala se u ovoj kući, a Beograd se vraćaju tek krajem meseca, kada ih čekaju nove poslovne obaveze - završava naš izvor.

1/14 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscrean, Preant Screen, Preent Screen

Pozvali smo Lepu Brenu za komentar, ali nam se ona nije javljala na poziv do zaključenja broja.

Kupili novu jahtu

Podsetimo, Lepa Brena i Boba Živojinović pazarili su novu luksuznu jahtu, a domaći paparaci su ih uslikali u Crnoj Gori na novom plovilu.

Oni su na Jadran isplovili novom jahtom. U pitanju je luksuzno plovilo na dva sprata u čijem sklopu se nalazi nekoliko prostorija, a naziv broda je "Ledi B".

Njih dvoje su se usidrili u Budvi, gde su im se pridružili Aleksandra Prijović i Filip Živojinović s decom. Brena je tada uslikana u kupaćem kostimu preko kog je imala providnu haljinu za plažu, a na glavi je nosila šešir i sunčane naočare. Boba je nosio plavu košulju i bio je u opuštenom izdanju.

Aleksandra se tom prilikom sunčala na jahti, a tom prilikom je pokazala i zavidnu figuru nakon prošlogodišnjeg porođaja, pa su njen uzak struk, ravan stomak i skroz zategnute noge došle do izražaja, kao i obline koje nije izgubila nakon mršavljenja.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na koncertu Jakova Jozinovića Foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs

Lepa Brena pala na koncertu: