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Kažu da je poseban osećaj dobiti dete, a još posebniji - dobiti unuče. To definitivno može potvrditi i Suzana Mančić koja, iako decenijama unazad osvaja srca publike svojim osmehom i harizmom, sada u novoj životnoj ulozi izuzetno sija.

Unuk Mijat je na svet stigao 3. avgusta i ispunio njen dom novom, posebom emocijom, a voditeljka je iskreno priznala da tako nešto nije mogla ni da zamisli, dok nije doživela tu draž.

1/7 Vidi galeriju Pogledajte kako izgleda Suzana Mančić bez šminke i sa njom Foto: ATA images, Privatna Arhiva, Kurir Televizija

"Zovite me 'baka'"

Iako je isprva mislila da joj neće prijati da nosi titulu "bake", sada i te kako uživa u tome.

- Ne govori o onome što nikada nisi doživeo. (smeh) Tako da, evo, meni sada uopšte ne smeta, zovite me baka, zovite me baba, zovite me kako god hoćete. Ja sam svog unuka dobila pre pet dana. Oni su došli kući, a ja kod njih naletim kao da nešto pomognem. Međutim, beba je još mala, nema tu mnogo šta da se pomaže. Verovatno će pomoć biti potrebna za pet-šest meseci, kada počne da se mrda. Uzbuđena sam i srećna i ne mogu nijednom drugom rečju da opišem svoje stanje - započinje priču za “Blic” Suzana Mančić.

Prvi susret sa unukom

Suzana se prisetila trenutka kada je prvi put ugledala svog Mijata.

Ovo je Suzanina ćerka Teodora:

1/8 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Instagram, Dragan Kadić

- Baš sam juče to pričala Teodori. Pošto sam sklona plaču i suzama, a i ime mi to govori, mislila sam da ću potpuno da se slomim od emocija kada ga ugledam. Kod kuće sam već malo plakala i razmišljala:”Eto, moje dete rodilo je dete, to je neki naš nastavak.” Međutim, kada sam došla u bolnicu, nisam ga odmah videla. Doneli su ga posle nekih pola sata. Tada me je preplavila neka nežnost, ali nije bilo suza, nije bilo nikakve drame. Nisam obrukala moju Teodoru, majka je tu bila čvrsta srca.(smeh)

"Stalno su se svađale i tukle..."

Ranije je govorila da joj neće lako pasti ćerkin porođaj, a ni slutila nije da će uz ćerku Teodoru biti i njena mlađa sestra Natalija.

- To me je baš iznenadilo, a u stvari i mnogo obradovalo. Kada su bile male, stalno su se svađale i tukle. Govorila sam: “Jao, Bože!” A ja nisam lako donosila decu na svet, pa sam se pitala zbog čega sam se toliko mučila kada su bile kao “dva roga u vreći”. Međutim, mislim da je ovo zauvek zapečatilo njihov sestrinski odnos.

O zetu

Suzana je otkrila da je zet Miroslav Talijan bio u bolnici, ali da je upravo Natalija bila uz sestru tokom porođaja.

Ovako je izgledalo venčanje Teodore i Miroslava:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

- Naravno, tata je bio u čekaonici, nestrpljiv i uzbuđen, ali je Natalija na vreme uradila bris grla i nosa. Bila je pod maskom, potpuno propisno opremljena i pomagala je sestri koliko je mogla. Pravila joj je društvo i to je velika stvar - a onda je otkrila kako se novopečeni tata snašao u novoj ulozi.

- Tata stvarno pomaže. On je čovek vojne discipline i čvrstine, tako da pomaže, ali imam utisak da ne želi da je raspekmezi, što je opet dobro. Ja sam svaki dan kod njih, dođem nakratko, pitam da li nešto treba. Obično mi kaže: “Ne treba tašta ništa, hoćete da vas nečim poslužim?“

Ništa joj nisu javile ćerke

Voditeljka o svemu tome nije znala gotovo ništa!

- Meni ništa nisu ni najavile ni rekle. Dan ranije su Teodori krenuli trudovi. Sve je podnosila kod kuće sa mužem i bila je u kontaktu sa jednom sjajnom babicom koja joj je davala savete:”Sada uradi ovo, sada uradi ono.” Tek kasno uveče primljena je u bolnicu, negde oko pola jedan, jedan posle ponoći, i tada su javili Nataliji da dođe. Ja sam spavala kod kuće i ništa nisam znala. Pre zore sam ustala da spustim roletnu, pogledam u telefon da vidim koliko je sati i vidim da mi je Miroslav ostavio poruku. Rekoh:”Znači, počelo je.” A kada sam je pročitala poruka je glasila:”Sve je gotovo. Mijat je došao na svet. Dobro su svi.”Tada sam se potpuno pogubila od sreće i iznenađenja. Ali valjda je svaka majka takva. Nisam ja jedina na ovom svetu - priseća se ona.

O svojim porođajima

U iskrenom razgovoru, Suzana se prisetila svojih porođajnih iskustava.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Kurir Televizija, Damir Derviašagić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Obe ćerke sam rodila carskim rezom, zato što sam imala veoma teške trudnoće. Carski rez je tada bio neko stopostotno rešenje. Iskreno, nečega se više ni ne sećam. Istina je da se sve to zaboravi, i šta radiš sa bebom, kako je okrećeš, kako je povijaš, kako je hraniš. Ja kažem:”Sve sam zaboravila.” Ali sada obnavljam gradivo - kaže kroz smeh voditeljka.

Poseban poklon za ćerku

- Baka još ništa nije poklonila Mijatu. Ne znam još šta će dobiti, ima vremena. Ali znam šta ću pokloniti mojoj ćerki. Pokloniću joj divan prsten koji sam dobila od njenog tate kada sam nju rodila.

Poslovni planovi

Osvrnula se i na poslovne planove.

- Prihvatila sam neke nove projekte koji se sada definišu. Mora da se radi. Kažu mi da će me unuče podmladiti, ali ja mislim da samo rad može da me podmladi i održi. A unuče... videćemo. Pa kud da budem mlađa nego što sam sada - kaže kroz smeh Mančićka.

1/9 Vidi galeriju Suzana Mančić Nekad i sad Foto: Kurir Televizija, printscreen YT

"Nisam ostavila muziku"

Kako je najavila, publiku već od jeseni očekuju novi projekti. Iako joj godinama postavljaju isto pitanje o albumu koji najavljuje, priznaje da joj je zbog toga već pomalo neprijatno.

- Već me je sramota da pričam o tome. Muziku u potpunosti nisam ostavila. Pesma ”Pod prstima” će biti izvedena na Ohridskom festivalu krajem avgusta. To je duetska pesma i videćemo kako ćemo proći. Zove me Đole Boem i pita:”Je l’, mala, vežbaš li onu pesmu?” Vežbam. Kada ti pesma jednom uđe u glavu, ona tu ostaje. Dovoljno je da se malo raspevaš dva-tri dana pred nastup.

Suzana ne krije da je to možda i uvod u ozbiljniji povratak muzici.

- Možda je ovo pokušaj da se vratim muzici i konačno uradim taj album. Možda će to biti kompilacija pesama koje sam snimala tokom karijere. Videćemo - zaključila je ona za pomenuti medij.

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