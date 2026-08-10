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Strasti oko nastupa Jelene Karleuše u Vodicama, u Hrvatskoj, 15. avgusta i dalje se ne stišavaju. Sada se u celu priču umešao i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, koji je brutalno napao pop zvezdu.

Cukrov je istakao da takav nastup smatra neprimerenim i da Karleuša, zbog svojih ranijih javnih istupa o Hrvatskoj, po njegovom mišljenju nije dobrodošla u grad.

Foto: ATAIMAGES, Youtube/Diadora TV

- To je neprimereno - rekao je Cukrov za Nacional i naglasio pritom da grad ne može da određuje program privatnih klubova. Gradska uprava, objasnio je, odgovara za događanja na javnim površinama, dok o programu pomenutog kluba odlučuje vlasnik, tj. organizator privatnog kluba.

Ne voli je

Gradonačelnik je istakao da Vodice nemaju nikakav problem sa izvođačima iz Srbije ili drugih država, nego konkretno s Karleušinim ranijim izjavama.

- Nemamo ništa ni protiv koga i svi su dobrodošli u grad Vodice - kazao je Cukrov i dodao da je u ovom slučaju reč o osobi koja je "javno iznosila negativne komentare o Hrvatskoj". Prema njegovim rečima, upravo je to razlog zbog kojeg njen dolazak smatra neprihvatljivim.

Foto: Prinskrin

O pomenutom nastupu Jelene Karleuše govorilo se i u centralnom dnevniku hrvatske Nove televizije, gde su između ostalog naveli da će gradonačelnik Vodica danas održati sastanak sa organizatorima kluba jer je najava koncerta izazvala mnogobrojne reakcije na društvenim mrežama.

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Podsetimo, pojedinim građanima Hrvatske je prvo zasmetalo što je događaj najavljen za 15. avgust, na praznik Velike Gospe, ali su iz kluba pojasnili da se vrata kluba otvaraju u 23 sata dok bi Karleušin nastup trebalo da počne tek nakon ponoći, odnosno 16. avgusta, kad verski praznik prođe.

Neki su otišli čak toliko daleko da traže i trajnu zabranu ulaska Karleuši u Hrvatsku.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

- To se ne bi dobro odrazilo na hrvatske pevače koji dolaze u Srbiju. Čemu mržnja? Nikada u životu nisam nazvala Hrvate fašistima i ustašama, niti postoji dokaz za to. Sve je to plod bolesne mašte vas koji volite da raspirujete mržnju - odgovorila je pevačica na Iksu ispod tvita o potpisivanju takve peticije.

Kurir.rs

JK: