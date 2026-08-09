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Postoje koncerti koji se završe poslednjim taktom pesme, ali postoje i oni koji zauvek ostanu u srcima publike upravo takvu noć priredila je Dragana Mirković sinoć u Zrenjaninu.

Pred morem ljudi na Žitnom trgu, uz emocije, horsko pevanje i ljubav koja se osećala na svakom koraku, još jednom je pokazala zašto već decenijama zauzima posebno mesto u srcima publike.

U okviru manifestacije „Dani piva“, Dragana je priredila pravi muzički spektakl i oborila sve rekorde posećenosti. Žitni trg bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a nepregledna masa ljudi zajedno sa njom pevala je hitove koji su obeležili generacije.

Čak puna tri sata Dragana je bez prestanka nizala pesmu za pesmom, a energija nije jenjavala ni jednog trenutka. Publika je horski pevala gotovo svaki stih, dok su se emocije, aplauzi i ovacije smenjivali tokom čitave večeri.

Foto: A. Milinković

Bio je to koncert za pamćenje i još jedna potvrda posebne veze koju Dragana već decenijama ima sa svojom publikom. Fotografije i snimci sa Žitnog trga najbolje svedoče o atmosferi koja je vladala u Zrenjaninu i veličini još jednog spektakla koji će se dugo prepričavati.

A nakon rekordne večeri nema odmora! Dragana nastavlja svoju uspešnu letnju turneju, pa već večeras nastupa u Velikoj Kladuši, nakon čega je očekuje koncert u Orašju. Potom, 16. avgusta stiže u Trgovište, dok je 22. avgusta očekuje veliko druženje sa publikom u Nišu.

Sudeći po dosadašnjem toku turneje, leto Dragane Mirković protiče u znaku prepunih trgova, rekordnih poseta i večeri ispunjenih emocijama. Gde god se pojavi, hiljade ljudi iznova potvrđuju da njene pesme i posle toliko godina jednako snažno žive u srcima publike.

03:12 Dragana Mirković Izvor: A. Milinković