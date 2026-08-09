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- Te stihove sam napisala ja - bile su reči Svetlane Cece Ražnatović kada su je pitali o čuvenoj numeri "Beograd", nakon što je Dino Merlin pre nekoliko godina za Kurir otkrio da je to njegovo delo, a sada se domaća javnost susreće sa pravom istinom.

Gorepomenute Cecine reči dobile su pravi epilog na društvenim mrežama, kada su korisnici izneli lavinu komentara, ali ni tu nije kraj!

Prava istina o pesmi "Beograd"

Cecin spot za ovu pesmu sninljen je na prepoznatljivim lokacijama srpske prestonice, a u galeriji ispod pogledajte izdvojene kadrove.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović, spot za pesmu "Beograd" Foto: Printscreen Youtube / Svetlana Ceca Raznatovic

Original nastao dve godine pre Cecine izvedbe

Domaća javnost se sada susreće sa tvrdnjama, ali i dokazima da je ovaj hit u originalu otpevan dve godine pre nego što je Ceca objavila "Beograd".

- 1993. godine je Muhamed Fazlagić predstavljao BiH na Eurosongu sa pesmom koju je napisao Dino Merlin. U leto iste godine objavljuje i album na kome se nalazi i pesma "Jednom sam probao" od istog autora. Ubrzo nakon toga se objavljuje i pesma "Beograd", a to je u stvari pesma sa " Jednom sam probao" koju je Dino prepakovao i prodao dalje... - napisao je korisnik društvene mreže i priložio dokaz, odnosno pesmu u originalu.

Poslušajte kako je čuvena numera izvorno zvučala:

Oglasio se pevač koji je otpevao original

Na društvenoj mreži Instagram, isplivao je video na kom je pevač Muhamed Fazlagić objasnio kako je došlo do svega navedenog.

- Ti si prvi snimio pesmu "Beograd", koja je postala mega hit u Cecinoj interpretaciji, kako je došlo do toga da ti prvi snimiš pesmu, a da ona postane pravi bum i evergreen narodne muzike u njenoj izvdebi? - glasilo je pitanje upućeno prvom čoveku koji je otpevao ovu pesmu.

1/4 Vidi galeriju Muhamed Fazlagić Foto: Printskrin You Tube

- Iskren da budem, u okviru pravljenja albuma, Dino Merlin mi je ponudio tu pesmu, sećam se kao danas. Pesma je imala radni naziv "Jednom sam probao" i našla se na tom albumu. Onda je Svetlana Ražnatović snimila tu pesmu, čini mi se, 1996. godine, oni su to malo prepravili sa Futom i Marinom i dodali deo "Moj Beograde" i pesma je postala internacionalni hit, a ispalo je najbolje za Cecu. Da je trebalo da bude hit u moj izvedbi, bilo bi, ali eto - nije. Ceci se posrećilo i učinilo je regionalnom zvezdom - otkrio je Fazlagić.

Pogledajte ceo video:

Dino Merlin: "Ceci sam napisao tri pesme"

Podsetimo, Dino Merlin je za Kurir otkrio da je pesmu "Beograd" napisao upravo za Cecu početkom 1991. godine u Švajcarskoj, demantujući priče da je numera prvobitno bila namenjena njemu.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

- Nažalost, ni to nije istina. Pjesma "Beograd" je napisana za Cecu Veličković u Švicarskoj, u St. Galenu, jedne noći početkom '91. godine, na molbu njenog tadašnjeg partnera Haruna Samardžića. Tada sam joj napisao tri pjesme, među kojima je i pjesma "Beograd".

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