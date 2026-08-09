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Muzički svet ostao je bez još jednog velikog imena. Džansever Dalipova, poznatija kao Cansever, preminula je 8. avgusta 2026. godine u 59. godini, u bolnici u Esenu, nakon teške bolesti sa kojom se godinama borila.

Borba sa leukemijom

Pevačica je krajem prošle godine javno govorila o borbi sa leukemijom. Nakon transplantacije koštane srži činilo se da je uspela da pobedi najteži deo borbe, ali se bolest, nažalost, vratila. Vest o njenoj smrti potvrdili su porodica i njen menadžerski tim, nakon čega su se društvene mreže ispunile porukama tuge i oproštaja njenih kolega, prijatelja i publike iz regiona i Turske.

Džansever Dalipova
Foto: Prinskrin Youtube

Problemi sa kretanjem, izgubljen vid...

Džansever je rođena 8. jula 1967. godine u Velesu, a muzika je od najranijih dana bila deo njenog života. Ipak, njeno odrastanje obeležile su brojne teške okolnosti.

Kada je imala samo 12 godina, u nesrećnom slučaju izgubila je vid na jednom oku. Nekoliko godina kasnije suočila se i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 1994. dijagnostikovan joj je težak oblik reumatizma leđa, zbog čega je dugo imala velike probleme sa kretanjem. Nakon višegodišnje borbe, operisana je u Nemačkoj 2009. godine.

Uprkos svemu, njen glas ostao je njen najveći adut. Prepoznatljiva interpretacija i snažna emocija učinile su je jednom od upečatljivijih pevačica romske i balkanske muzičke scene.

Džansever Dalipova
Foto: Prinskrin Youtube

Od Velesa do velikog uspeha u Turskoj

Karijeru je započela u Makedoniji, gde je prvi album objavila 1992. godine. Veliki preokret dogodio se nekoliko godina kasnije, kada je 1997. nastupila u popularnom turskom programu "Ibo Show", koji je vodio Ibrahim Tatlises.

Izvođenjem pesme "Kara Çadır" privukla je ogromnu pažnju tamošnje publike i otvorila vrata velikoj karijeri u Turskoj. Vremenom je izgradila status cenjene izvođačice arabesk muzike, dok je istovremeno ostala veoma popularna na prostoru Balkana.

Džansever Dalipova
Foto: Prinskrin Youtube

Publika u regionu pamti je po brojnim romskim hitovima, među kojima su "Kemano bašal e romenge", "Kali", "Sa ka dav akaja rat", "Me jakha but roven", "Ka Panda Sarenge Muja" i "Miliyonya".

Tokom bogate karijere sarađivala je sa brojnim muzičkim imenima, a svoje romsko poreklo nikada nije skrivala. Naprotiv, često je isticala koliko joj znači muzika koja povezuje ljude i kulture.

Odlaskom Džansever Dalipove, romska i balkanska muzička scena izgubile su prepoznatljiv glas i umetnicu čija je životna priča bila ispunjena velikim iskušenjima, ali i ogromnom ljubavlju prema muzici.

Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

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STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV