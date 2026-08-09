O OVOM SRPSKOM SPEKTAKLU PRIČA PLANETA: Dejan Petrović zapalio stadion u Guči, potoci rakije i žurka do jutra na 65. Saboru trubača!
Dok je jutro proteklo u duhu tradicije uz pucanj prangija i himnu „Sa Ovčara i Kablara“ kojom je zvanično otvoren 65. Dragačevski sabor, pravi zemljotres nastao je kada je pao mrak! Guča je sinoć pokazala kako se slavi - reka ljudi preplavila je varošicu, a na stadionu se tražilo mesto više!
Kad je na scenu stupio majstor trube, Dejan Petrović sa svojim Big Bendom, nastao je pravi lom. Desetine hiljada ljudi iz svih krajeva sveta sjatilo se na stadion. Pre toga je Bojan Ristić atmosferu doveo do tačke ključanja, a uz Dejanove hitove narod je igrao i pevao u glas. Glavni šlagvort večeri bio je ponoćni koncert finalista ovogodišnjeg Sabora - truba je grmela, a atmosfera je dovedena do potpunog usijanja!
Saopštenje sa više informacija nalazi se u prilogu, a fotografije od sinoć ostavljam na linku u nastavku. Za sve dodatno sam na raspolaganju.