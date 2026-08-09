"JEDINA OSOBA PRED KOJOM SAM ZADRHTALA..." Oglasila se pevačica kojoj je Džansever bila uzor: Oprostila se bolnim rečima
Muzički svet ostao je bez još jednog velikog imena. Džansever Dalipova, poznatija kao Cansever, preminula je 8. avgusta 2026. godine u 59. godini, u bolnici u Esenu, nakon teške bolesti sa kojom se godinama borila.
Obožavaoci njenog lika i dela oglašavaju se na društvenim mrežama, gde dele snimke sa mnogobrojnih nastupa pomenute pevačice i sa tugom i bolom se opraštaju od nje.
Njena koleginica, pevačicaOlivera Marković oglasila se na društvenoj mreži fejsbuk i oprostila se od Džansever.
- Jedina osoba pred kojom sam zadrhtala jednom davno kada je dosla na moj nastup. Tada velika, nedodirljiva, za mene posebna.. Rekla je menadžeru objekta da želi da joj pevam.. Mislila sam da sanjam ali ne, bila je to ona - žena satkana od duše i muzike.Te su nam se noći duše prepoznale i ja postadoh njena mala sestra. Dobih pesmu od nje koju sam odmah snimila (Za tebe sam rodjena) čije taktove često prepoznajem na mnogim mestima. Često smo bile u kontaktu i jedne večeri putem telefonskog razgovora, poklonila mi je još jednu pesmu . Ta nikada nije realizovana zbog mnogo životnih njenih ali i mojih okolnosti. Nedavno sam je kontaktirala kada sam čula da nije dobro. Kao i uvek puna optimizma rekla mi je da je bolje nego ikad, čak mi je i zapevala.. Moja Djani, moja duša... Toliko velika i toliko skromna, obična, što bi mnogi rekli - normalna... O njoj bih mogla danima da pišem i pričam ali više nema smisla. Otišla je.. Nadam se da je tamo mnogo lepše i da je više neće boleti, a nju je bolelo dugo i mnogo. Prvo duša, a onda i sve ostalo... - napisala je Olivera.
Borba sa leukemijom
Pevačica Džansever Dalipova je krajem prošle godine javno govorila o borbi sa leukemijom. Nakon transplantacije koštane srži činilo se da je uspela da pobedi najteži deo borbe, ali se bolest, nažalost, vratila. Vest o njenoj smrti potvrdili su porodica i njen menadžerski tim, nakon čega su se društvene mreže ispunile porukama tuge i oproštaja njenih kolega, prijatelja i publike iz regiona i Turske.
Problemi sa kretanjem, izgubljen vid...
Džansever je rođena 8. jula 1967. godine u Velesu, a muzika je od najranijih dana bila deo njenog života. Ipak, njeno odrastanje obeležile su brojne teške okolnosti.
Kada je imala samo 12 godina, u nesrećnom slučaju izgubila je vid na jednom oku. Nekoliko godina kasnije suočila se i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 1994. dijagnostikovan joj je težak oblik reumatizma leđa, zbog čega je dugo imala velike probleme sa kretanjem. Nakon višegodišnje borbe, operisana je u Nemačkoj 2009. godine.
Uprkos svemu, njen glas ostao je njen najveći adut. Prepoznatljiva interpretacija i snažna emocija učinile su je jednom od upečatljivijih pevačica romske i balkanske muzičke scene.
Kurir.rs