"Bila sam veoma srećna"

Koleginica se oprostila dirljivim rečima

- Jedina osoba pred kojom sam zadrhtala jednom davno kada je dosla na moj nastup. Tada velika, nedodirljiva, za mene posebna.. Rekla je menadžeru objekta da želi da joj pevam.. Mislila sam da sanjam ali ne, bila je to ona - žena satkana od duše i muzike.Te su nam se noći duše prepoznale i ja postadoh njena mala sestra. Dobih pesmu od nje koju sam odmah snimila (Za tebe sam rodjena) čije taktove često prepoznajem na mnogim mestima. Često smo bile u kontaktu i jedne večeri putem telefonskog razgovora, poklonila mi je još jednu pesmu . Ta nikada nije realizovana zbog mnogo životnih njenih ali i mojih okolnosti. Nedavno sam je kontaktirala kada sam čula da nije dobro. Kao i uvek puna optimizma rekla mi je da je bolje nego ikad, čak mi je i zapevala.. Moja Djani, moja duša... Toliko velika i toliko skromna, obična, što bi mnogi rekli - normalna... O njoj bih mogla danima da pišem i pričam ali više nema smisla. Otišla je.. Nadam se da je tamo mnogo lepše i da je više neće boleti, a nju je bolelo dugo i mnogo. Prvo duša, a onda i sve ostalo... - napisala je Olivera.