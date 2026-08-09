OVAKO JE DŽANSEVER IZGLEDALA PRED SMRT Kraljica romske muzike se borila sa opakom bolešću, a ovo su bili njeni poslednji trenuci (VIDEO)
Kraljica romske muzike, čuvena Džansever Dalipova juče je preminula, a samo mesec dana pre tragične vesti nastao je video snimak povodom proslave njenog 59. rođendana.
Dalipova je proslavila dan rođenja 8. jula, a tačno jedan mesec kasnije, izgubila je bitku sa teškom bolešću. Tim povodom, ona se tada oglasila ni ne slutivši da se možda baš tada oprostila od svojih najbližih emotivnom porukom.
"Bila sam veoma srećna"
- Proslavili smo mali rođendan. Samara me je iznenadila, hvala joj, bila sam veoma srećna, a došli su i moji najdraži. Bilo je prelepo i veoma sam se obradovala. Hvala Fatoš i Nataši, kao i mojim dvema malim jagnjadima. Hvala vam i na poklonima - bile su reči pevačice napisane u opisu objavljenog videa na Instagramu.
U videu ispod možete videti kako je čuvena pevačica izgledala pred kraj svog života:
Uz dirljiv snimak čula se njena pesma "Ondan Ver Bana" koja nosi snažnu poruku o ljubavi, odanosti i neraskidivoj povezanosti sa voljenom osobom.
Koleginica se oprostila dirljivim rečima
Obožavaoci njenog lika i dela oglašavaju se na društvenim mrežama, gde dele snimke sa mnogobrojnih nastupa pomenute pevačice i sa tugom i bolom se opraštaju od nje.
Njena koleginica, pevačica Olivera Marković oglasila se na društvenoj mreži fejsbuk i oprostila se od Džansever.
- Jedina osoba pred kojom sam zadrhtala jednom davno kada je dosla na moj nastup. Tada velika, nedodirljiva, za mene posebna.. Rekla je menadžeru objekta da želi da joj pevam.. Mislila sam da sanjam ali ne, bila je to ona - žena satkana od duše i muzike.Te su nam se noći duše prepoznale i ja postadoh njena mala sestra. Dobih pesmu od nje koju sam odmah snimila (Za tebe sam rodjena) čije taktove često prepoznajem na mnogim mestima. Često smo bile u kontaktu i jedne večeri putem telefonskog razgovora, poklonila mi je još jednu pesmu . Ta nikada nije realizovana zbog mnogo životnih njenih ali i mojih okolnosti. Nedavno sam je kontaktirala kada sam čula da nije dobro. Kao i uvek puna optimizma rekla mi je da je bolje nego ikad, čak mi je i zapevala.. Moja Djani, moja duša... Toliko velika i toliko skromna, obična, što bi mnogi rekli - normalna... O njoj bih mogla danima da pišem i pričam ali više nema smisla. Otišla je.. Nadam se da je tamo mnogo lepše i da je više neće boleti, a nju je bolelo dugo i mnogo. Prvo duša, a onda i sve ostalo... - napisala je Olivera.
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