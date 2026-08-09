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Nakon što je prestalo da kuca jedno mlado srce, srce sina Enesa Begovića , usledio je novi životni udarac - pevačeva borba sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Kada je ostao bez sina, Enes se povukao iz medija, što je izazvalo zabrinutost njegovih poštovalaca koji nisu prestajali da se pitaju da li će se pevač ikada vratiti pesmi i javnom nastupu.

1/6 Vidi galeriju Enes Begović doživeo je porodičnu tragediju u junu 2023. godine, kada mu je preminuo sin Foto: Printscreen Hayat.ba, Printskrin

Polvačenje iz javnosti i problemi sa zdravljem

On se u jednom momentu pojavio u javnosti, a onda je ponovo usledila medijska tišina. Zbog toga, počela su nagađanja o Begovićevom zdravstvenom stanju.

Enes je dugo ćutao o razlozima svog odsustva, a zatim je doneo odluku da prekine muk i prizna da je morao da prođe kroz težak period i više hirurških intervencija.

Nekoliko operacija

- Imao sam dosta zdravstvenih problema koji su sada hvala Bogu iza mene. Imao sam nekoliko operativnih zahvata i zbog toga se nisam pojavljivao ni u medijima, ni na nastupima - priznao je, pa dodao:

Foto: Printscreen Pink

- Sada sam hvala Bogu dobro i polako se, uz odobrenje doktora, vraćam obavezama. Veliko hvala profesoru doktoru koji me je lečio i svim uposlenim na njegovoj privatnoj klinici. Zahvaljujem im se od srca za sve ono što su mi pružili tokom mog lečenja i oporavka - ispričao je pevač za Express.ba.

Oporavak ide u najboljem pravcu, objasnio je pevač, a nastupima i svakodnevnom životu se vraća postepeno uz odobrenje lekara. On posebno ističe zahvalnost timu stručnjaka koji su brinuli o njemu tokom teških dana.

Velika tragedija

Podsetimo, velika tragedija dogodila se 2023. godine u junu kada je preminuo sin Enesa Begovića u 29 godini života. Naime, mladić se borio s teškom bolešću, a Enes je nedavno otvorio dušu i prisetio se nemile situacije.

U bolnici u Sarajevu pre tri godine prestalo je da kuca jedno mlado srce, a prema pisanju bosanskih medija, u Arminovom organizmu se pojavila bakterija koja je dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema. Iako ne govori tako često o ovom gubitku, Enes Begović je ranije istakao da to što je doživeo, ne može da se meri ni sa čim.

- Ovo što sam ja doživeo je nešto što se ne može ni sa čim izmeriti, ta bol je...Ne bih o tome da pričam, ali ono što me je podstaklo da se dalje borim, je moja familijia. Imam unučad, suprugu, ćerku, imam prijatelje kojima sam se obavezao da neću nikoga napustiti i ostaviti - rekao je on u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Foto: Screenshot

Sin mu umro na rukama

Naime, kako je otkrio Enesov najbliži saradnik, Arminu se pred smrt vratila autoimuna bolest od koje je bolovao i ranije, a sa ocem je bio do poslednjeg daha i izdahnuo mu je na rukama.

- Nažalost, informacija je tačna. Umro je naš Armin. Verujte mi, uopšte nismo svesni da se ovo dogodilo. Enes je ni u kakvom stanju, šta da vam kažem, ostala mu je samo ćerka sada... Arminu je supruga trebalo da se porodi za koji dan. Vratila mu se bolest koju je imao ranije, ponovo se pokrenula, neka autoimuna bolest. Bio je u bolnici, u Sarajevu, Enes je sve vreme bio uz sina, pogotovo poslednjih par dana, nije se odvajao od njega i kreveta otkad se sve ponovo pogoršalo. Do poslednjeg trenutka je bio sa njim, izdahnuo mu je na rukama... Svi smo šokirani, verujte mi. Enes nije u stanju da govori, ne mogu vam opisati tu bol. Svi smo umrli sa Arminom - istakao je Begovićev menadžer, prenosila je Republika.

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