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Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, ovih dana boravi u Guči, gde se održava tradicionalni Sabor trubača, a tokom provoda imao je priliku da sretne i bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana.

Taki je susret zabeležio fotografijom koju je potom podelio na društvenim mrežama, a njihovo zajedničko fotografisanje privuklo je pažnju javnosti.

Foto: Printscreen Instagram

Orban uživa u srpskom provodu

Orban je, sudeći prema atmosferi koja je vladala u Guči, potpuno uživao u tradicionalnom srpskom provodu. Tokom boravka na Saboru družio se sa čuvenim trubačem Bobanom Markovićem, a nije propustio ni priliku da proba domaću šljivovicu.

- Orban je definitivno privukao najviše pažnje tokom Sabora. Sinoć je bio u društvu čuvenog majstora trube Bobana Markovića i probao je srpsku šljivovicu. Ako je suditi po osmehu na njegovom licu, bio je poprilično oduševljen - kaže za RINU jedan od gostiju.

Bivši mađarski premijer u Guču je stigao još u petak, na samom početku Sabora, i iznenadio mnoge svojom neposrednošću. Šetao je ulicama, fotografisao se sa posetiocima i bez velike pompe uživao u atmosferi koja svake godine privlači veliki broj gostiju.

Pored rakije, Orban je imao priliku da proba i neke od poznatih domaćih specijaliteta, među kojima su hajdučki ćevap, svadbarski kupus i pečenje.

Susret sa Bobanom Markovićem

Ovako su izgledali 2023. godine kada je Orban dočekao Novu godinu uz srpsku trubu:

1/4 Vidi galeriju Boban Marković, Viktor Orban Foto: Instagram

Ove godine je posebnu pažnju privukao je njegov susret sa Bobanom Markovićem, uz čiju je trubu atmosfera u kafani dodatno bila podgrejana. Sudeći po fotografijama i raspoloženju, Orban se u Guči brzo uklopio u tamošnji duh, a ovogodišnji Sabor očigledno će pamtiti i po dobrom provodu.

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