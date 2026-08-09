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Poklon putovanje petnaest dana na moru dobio je za rođendan mali Željko od svoje mame Miljane Kulić, a na ovo putovanje je svog sina poslala sa bakom Marijom i dekom Sinišom.

Pre nekoliko dana se Miljana pridružila ovom porodičnom letovanju, a sada je pokazala kako provodi vreme sa naslednikom.

Naime, Marija Kulić je podelila fotografiju na svom nalogu na Instagramu, na kojoj se vidi kako Miljana uživa na ležaljci zagrljena sa svojim sinom.

Foto: Printscreen Instagram

Osmeh na Miljaninom licu je govorio više od reči. A dok ponosna mama uživa sa sinom, mnogi su komentarisali da je mali Željko isti tata.

Uhvaćena sa Zolom

Podsetimo, bivši partneri, Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić su zbog svog turbulentnog ljubavnog odnosa privlačili ogromnu pažnju javnosti. Njihovu romansu pratile su brojne svađe, ali onda je došlo do obrta!

Prema pisanju "Blica", Miljana i Zola zajedno su sedeli u Ulcinju u jednom lokalu gde su ćaskali u društvu zajedničkih prijatelja kada ih je ekipa zapazila.

Oni su sedeli jedno do drugom, a po izrazima lica koje su imali tada, reklo bi se da im je bilo prijatno i da su uživali u opuštenoj atmosferi na primorju. Zbog dobrog raspoloženja koje su sa sobom poneli na ovo druženje, deluje da su sve trzavice između njih rešene.

00:05 miljana i zola na okupu posle svega Izvor: Kurir

Vest o dobrom odnosu je potvrdila i Miljana koja se oglasila na svom Instagram nalogu i podelila snimak svog bivšeg dragog uz pesmu Ane Nikolić - "Hvala, doviđenja". Stihovi koji su se čuli uz taj video bili su: "Niko kao ja, hvala, doviđenja". Ovim potezom, Miljana je zagolicala maštu pratioca da je možda reč o ljubavnom pomirenju, sve dok se nije oglasila njena majka Marija.

Marija se oglasila o pomirenju

Marija tvrdi da je reč o prijateljskom susretu, a ne o emotivnom pomirenju.

1/21 Vidi galeriju Marija Kulić nekad i sad Foto: Printskrin, Zorana Jevtić, Printscreen

Na društvenim mrežama je jedna korisnica poručila Mariji da "Miljana traži Zolu po Ulcinju", na šta je ona odgovorila:

- Dogovorili se da se vide na piću. Nije ga tražila, nego je čekao. Poslao je ženu kod koje on radi da je sačeka na bus stanici. Bus je od Petrovca do Ulcinja sat i po. On ne može da dođe jer svaki dan radi. Bila jedno popodne i vratila se u 19:00. Niti su zajedno, niti će biti - odgovorila je Marija.

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