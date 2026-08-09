Slušaj vest

Domaću javnost ne prestaje da priča o nesvakidašnjoj situaciji kada je Ana Nikolić slala preteće poruke Jeleni Radanović, supruzi Slobe Radanovića.

Kako je Kurir pisao, advokat porodice Radanović je najavio tužbu, a Jelena i Sloba su sada rešili da progovore o drami koja je otpočela nakon što je Ana pronašla u Raletovom telefonu pronašla njegovu prepisku sa Jelenom. To joj se nimalo nije dopalo, te je usledio rafal uvreda.

1/5 Vidi galeriju Supruga pevača u šoku kroz šta prolazi Foto: Printscreen Instagram, Privatna arhiva, Instagram

Jelena je sada rešila da progovori o ovom događaju, te najpre iznela kako se oseća.

"Bila sam pod stresom"

- Pa dobro sam. Malo sam juče bila pod stresom. Mislim, stres ne postoji nego mi ne uspemo da iskontrolišemo nervni sistem. Ali danas sam bolje - počinje priču Slobina žena za Blic, a onda se osvrnula na konkretnu situaciju.

"Ja to nisam zaslužila"

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

- Dešavalo se to već, taj problem. Mislim, svi ljudi popiju, preteraju, ali valjda je najkulturnije da kad se otrezniš kažeš: „Izvini, nisam to mislila“. Tako da, ovo se ponavljalo. Tako da eto, to je razlog zašto ste ih videli. Šta je najgore, uzroka nema. Svi mi imamo pravo i na bes, i na afekat, i na pad. Ali je poenta u tome što – vidiš, teško mi je i da pričam. Kad se nešto desi, mora da postoji neki razlog ako smo pobesneli, bili ljuti ili šta god. Ovde bukvalno nema nikakvog razloga i ja stvarno nisam to zaslužila.

S obzirom na to da se u objavljenim glasovnim porukama pominje navodna fotografija zuba, Jelena je objasnila o čemu je reč:

- Nema ničeg u porukama. Najnormalnija ljudska komunikacija, to je to.

"Rekla sam Raletu kada se prvi put dogodilo"

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Kurir

S obzirom na to da je Radanovićka naglasila da su se slične situacije već događale, otkrila je da je Rale upoznat sa tim:

- Zna. Ja sam mu rekla prvi put kad se to desilo. Ja sam ga pozvala i rekla sam mu da sam primila neke poruke i da nisam odgovarala, i on je rekao: „Super, ona kao ima običaj kad ja zaspim, uzme moj telefon i piše svim ženskim osobama. Nemoj više niko da odgovara.“ Rekao je super što nisam odgovorila, to je to. Od toga ima dve godine i stvarno mu nisam više ni pisala da ne bih došla u tu situaciju. I pre neki dan, neka pesma... potpuno ono, neki dečko je hteo da pokloni pesme Slobi. Sloba i ja smo skontali da je neka pesma možda dobra za Anu. Sloba kaže: „Pošalji Raletu.“ Ja kažem: „Neću, čoveče, da šaljem, možda su zajedno.“ Kaže: „Ne, čuli smo se juče, nisu, pošalji.“ Kažem: „Ne mogu sad ti da šalješ meni, ja njemu, vozim...“ i ja pošaljem pesmu. Čovek odgovori nešto: „Hvala, tekst je ovakav, onakav“, to je to. U stvari, Sloba ga je prvo zvao i rekao: „Poslaće ti Jelena sad pesmu.“ On je rekao: „Pošalji“ i to je to. Valjda je videla opet, on je zaspao, ona je uzela telefon i videla pesmu u telefonu, i izgovorilo mi sve ono. Eto, bukvalno ništa nisam uradila. Znači, kad ti kažem ništa – ništa. Mislim, meni je smešno što pričam o tome uopšte.

"Pominjala je bolesno dete"

Jelena priznaje da nije baš lako podnela čitava drama.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

- Ma užasno sam se osećala. Nemam stvarno problem sa tim kad nešto uradim da mi čovek kaže šta god želi. Ja uopšte nisam cvećka. Kad me neko iznervira, povredi moje emocije, umem svašta da kažem. Mislim, jednostavno, ne možemo da glumimo vanilu. Ne treba mi svoje emocije da sputavamo da bismo bili sveci. Ja sam sticajem okolnosti izložena javnosti i sada ispada da svaka osoba koja 10 godina Zadrugu može da lupeta šta god hoće. U prvim porukama je pominjala konstantno bolesno dete. Bolesno dete. Mislim, ja nisam rekla Raletu sadržaj tih poruka, ali ih imam. Ali ovo je stvarno još gore - kaže Jelena, pa otkriva detalje odnosa sa Anom i Raletom u poslednje dve godine:

- Mi smo se slabo viđali uopšte i sa Raletom, zato što od kad je on sa njom ima kontakt sa jako malo ljudi. I nekako smo spontano... mislim Sloba je sa njim stupio u kontakt. Bio je duet sa Majom Berović. Ali ništa, stvarno je konverzacija vrlo površna. Rale je radio na prvom Slobinom albumu. Nekako smo se zbližili sa njim i konverzacija je ljudska. Odnos je normalan, prijateljski, ljudski i meni je smešno stvarno da je Ana Nikolić jedina osoba na svetu koja može da pomisli to.

Ana i Rale ju nisu pozvali tu noć

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić Foto: Marko Karović, Dragana Udovičić, Dragan Kadić, Printscreen YouTube

Na pitanje da li je dobila poziv od Ane i Raleta te noći, odgovorila je sledeće:

- Nije. Pa to je problem. Ja ti kažem, čovek se napije, pretera, otrezni se, kaže: „Izvini“, je l’ tako? A ne ponavljaš te postupke i odlaziš korak dalje. Ja stvarno imam razumevanja za sve – i za alkohol, i za stanje. Ali čekaj, dokle sad to ide? Jesi ti čula poruke? Sve – sadašnji muž, bivši muž, deca, sve je problem. Infuzije. Znači, najnormalnije ljudske stvari su problem.

"Žao mi je da joj stajem na muku, ima mnogo problema"

Jelena se osvrnula na oglašavanje advokata i najavu tužbe:

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u novom životnom razdoblju Foto: Instagram, Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

- Pa da, advokat me zvao i on je zapravo insistirao na tome. Ne znam šta da ti kažem. Stvarno meni je nekako s ljudske strane žalosno da joj stajem na muku jer definitivno ona ima mnogo problema. Sama ih pravi, ali ih ima mnogo. A s druge strane. Sad svaki put kad se napije neko treba da uzme telefon i da priča šta hoće? „Ubiću ti to...“ Mislim, čekaj...

"Prihvatila bih izvinjenje"

- Ali ja ne mislim da je to ljubomora. Mislim da su to neke zatrpane duboko negativne emocije i da je to jednostavna želja za dramom. Znaš: „Daj da nađem bilo šta da napravim problem.“ Stvarno to mislim jer Slobu ja poznajem toliko godina. Jednostavno nema nikakvog razloga za dramu. Potpuno jedan normalan čovek, pošten, dobronameran i prema njoj i prema svima - kaže Jelena i dodaje da bi prihvatila izvinjenje:

- Bih, naravno. Svi imaju pravo na grešku. Da žena nazove i da kaže: „Hajde da porazgovaramo, pogrešila sam, sve je okej.“ Bože moj, svi grešimo.

"Svi su me zvali, ne treba mi ovo"

1/4 Vidi galeriju Jelena Radanović pokazala telo u bikiniju Foto: Printscreen Instagram

- Svi su me zvali i drama je bila ogromna. Prvo me zvao advokat. Pa znaš kad te neko napadne sa advokatske strane – tužba, ovo, ono... Ako se pojavljujem, volim da to budu neke pozitivne stvari. Ja nisam pevačica, ne živim od ovoga, pa sad kao meni treba skandal, sad ću da napunim klub. Ne treba mi stvarno.

"Sloba je baš bio ljut"

Jelena otkriva kako je Sloba reagovao na ovu dramu:

- Baš je bio ljut. E, to je problem sa energijom. Znaš, negativna energija te povuče i ti onda na negativu reaguješ negativom. To je generalno problem. Tako da sam mu rekla da pokuša da se ne upeca. Ja prvi put nisam stvarala dramu, nije me potreslo, ali ovaj put stvarno jeste. Strašne su poruke. Jednostavno, šalju mi svi kao da ih ja nisam čula, a ja ne želim ponovo da slušam to. Eto, tako da, pošto se iznervirao, ja sam mu rekla da sačeka, da nema šta, da ne budemo isti.

1/12 Vidi galeriju Sloba Radanović sa suprugom Foto: ATA images, ATAImage, ATAIMAGES

Zatim, otkrila je da Sloba nije želeo da zove Anu i Raleta:

- Nije, nije hteo da zove, nego mi je rekao: „Na šta ovo liči...“, onako, svašta se nešto iznervirao. Ja sam rekla: „Pusti, ništa, ništa, nikakva reakcija, nema šta, šta je tu je.“ Mislim, ne možemo da na negativne emocije odgovaramo negativno.

Sloba: To je klasično mafijanje

Sloba je dodao svoj sud o nemilom događaju:

- Tek sam se probudio i bunovan sam. Uh, šta da kažem – nisam reagovao. Stvarno sam bio onako besan u momentu, jer Jelena stvarno ne zaslužuje takve reči. Ona je uvek imala pozitivne i predivne namere uopšte prema njima svima. Tako da, zatečen sam ostao. To nije bio prvi put, već jednom smo prešli preko tih stvari. Mada, ja ne bih prešao ni onda preko toga. Ne mogu da kažem da sam se sad nešto potresao, jesam u smislu što znam kakve su to reči. To su mnogo teške reči i upućene su Jeleni. Nekako uvek lakše podnosim nešto što je upućeno meni nego mojoj porodici. Ali, neka su živi i zdravi, šta da radimo. Svako radi ono što misli da treba.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

- Pa još posle prvog puta smo mi tu nekako rešili da stavimo tačku na to. Nismo hteli da se osvrćemo na to, jer ljudi u afektu svakako znaju da reaguju. Ja sam uvek za to da gledamo pozitivno na ljude. Ali sada je stvarno prevršilo svaku meru sa glupostima koje pišu, to jest koje je ona pisala. To je klasično „mafijanje“, a mene to onako baš nervira. Bukvalno, kad god je Jelena pisala, uvek smo ona i ja bili tu zajedno i zajedno smo pisali. I sad, poslednji put kada joj je poslala poruke. Ja sam joj rekao: „Pošalji.“ Ona je bila u fazonu: „A nemoj sa mog broja da šaljem, znaš da to može da bude...“, a ja rekoh: „Ma slobodno pošalji, kakve veze ima, šalješ pesme, Bože moj.“ I eto šta se desilo. Znači, baš onako totalno nepotrebne stvari, nepotrebna pompa. Problem gde ga nema - zaključio je Radanović za pomenuti medij.

BONUS video: