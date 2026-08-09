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Iako nije prvi put, Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović su nedavno letele istim avionom iz Beograda za Podgoricu, a njihov suret je izazvao veliku pažnju domaće javnosti.

Kako navode domaći mediji, zajedničko prisustvo izazvalo je pravi haos, a među ostalim putnicima se osetila uzavrela atmosfera propraćena šaputanjima i pogledima.

1/5 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Pop diva Jelena Karleuša se oglasila i otkrila kako je izgledao taj susret.

- Let je prošao fantastično. Je l' ste očekivali da avion padne? To bi bila velika balkanska tragedija. Milion puta smo se već vozile, to nije interesantno ni meni ni njoj. Ta priča se stalno gura u prvi plan, ali realno nikoga ne zanima. Ono što jeste zanimljivo je da sam već četvrtu nedelju broj jedan u trendingu. Pitajte nju, ali pazite - ona se ljuti na ta pitanja - rekla je Karleuša za Informer.

"Cecino obezbeđenje je ragovalo"

Na pitanje pripadnika sedme sile o tome da li je Cecino obezbeđenje reagovalo, rekla je sledeće:

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

- Njeno obezbeđenje je već reagovalo. Uostalom, i oni vole i gledaju moje pesme, čak i kada ne treba - rekla je Karleuša uz osmeh, aludirajući na fotografiju iz Cecine kuće, na kojoj njeno obezbeđenje gleda "Pinkove zvezde".

Evo kako je to izgledalo:

Pop diva je, takođe, prokomentarisala situaciju koja je izazvala brojne reakcije. Naime, Gradonačelnik Vodica, hrvatskog grada u kojem bi Jelena Karleuša trebalo da nastupi 15. avgusta, žestoko je reagovao na najavu njenog gostovanja u tamošnjem klubu.

"I u Hrvatskoj sam broj jedan"

- Za sada je sve u redu. Nadam se da će koncert proći u najboljem mogućem redu, jer nema razloga da bude drugačije. Mediji su spinovali i izmišljali moje izjave. Nikada nisam pokazivala animozitet prema bilo kom narodu u regionu - naprotiv, u poslednjoj pesmi "Balkanboy" pominjem sve narode. Ne bih ni išla tamo gde nisam dobrodošla. Ovo je prazna priča i politika. Bilo bi mi zaista žao da neko pokuša da razdvoji mene i moje fanove. Uostalom, i u Hrvatskoj sam broj jedan. Volela bih da koncert u Vodicama prođe kako treba, klub je već rasprodat - poručila je Jelena Karleuša za pomenuti medij.

Zagospodarila trendingom

Podsetimo, Jelena Karleuša je zagospodarila trendingom, a njene nove pesme su osvojile prva tri mesta na Jutjubu, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, ali i šire.

Tim povodom, ona se oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.

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