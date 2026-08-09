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Emir Brunčević održao je prošle noći sjajan koncert na stadionu u Kalesiji pred čak 4.000 ljudi!

Pevač, koji trenutno važi za najzaposlenijeg folkera koji bez problema puni svaki prostor u kom se pojavi, u nekoliko navrata je tokom koncerta oduševio publiku.

1/4 Vidi galeriju Emir Brunčević održao je prošle noći sjajan koncert na stadionu u Kalesiji pred čak 4.000 ljudi! Foto: Privatna arhiva

Pored glasa i energije, on je u jednom momentu na binu pustio brojnu dečicu koja su imala želju da se popnu kod njega.

Potez za svaku pohvalu

Nakon toga, ispred bine je ugledao mladu ženicu u kolicima i odmah je sišao sa bine.

Pitao ju je koju bi pesmu volela da joj otpeva, a kada je rekla - želju joj je ispunio. Tada je jedan čovek sinu dao bakšiš za Emira. Nakon što mu je dečak dao novac, Emir je potezom izazvao brojne pozitivne reakcije.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:46 Brunčević dobio bakšiš, pa ga poklonio devojci u kolicima Izvor: Kurir

On je bakšiš koji je dobio odmah dao mladoj ženici kojoj je pevao pesmu koju je poželela, poljubivši joj i ruku.

Kurir.rs/Telegraf