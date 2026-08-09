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Majka nekadašnje rijaliti pobednice, Kristine Kije Kockar, koja je i sama odnela pobedu u četvrtoj sezoni "Zadruge", Nadica Zeljković otkrila je novosti iz svog života, osvrnula se na svoju ćerku, kao i na njenog bivšeg muža, Slobu Radanovića, ali i na Lunu Đogani.

Najpre, otkrila je da je prestala sa radom u restoranu, te se posvetila svojoj mami sa kojom živi.

1/8 Vidi galeriju Nadica Zeljković Foto: ATA images, Printscreen/Pink, Printscreen/Magazin In

"Prava sam penzionerka"

- Ne radim više u restoranu, ali nije isljučeno da ću početi da radim. Prava sam penzionerka. Majka mi je živa, sa njom najviše provodim vremena. Žena je zaslužila sa budem uz nju i zbog nje sam najviše u kući - priča Nadica za "Blic".

Otkrila je koliko često Kija posećuje Zrenjanin, gde Nadica živi sa majkom, odnosno Kijinom bakom.

- Kija dođe ovde na Uskrs, pa na Božić(smeh). Dođe kad ima vremena, na popodne nekad i odmah se vrati. Voli baku da obiđe, ja sam mobilna, pa mogu da odem kad hoću. Bila sam u Alanji. Lepo je, ali je više za mlade, moderan gradić, njoj se tamo sviđa - objašnjava pobednica "Zadruge 4".

O Kijinom vereniku

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

- Momak je sa našeg podneblja. On je bivši sportista. Vrlo je vredan, ne volim lenčuge. Ja joj se ne mešam. I kada primetim da izbor nije dobar, nikada to nisam rekla - priča Nadica, pa se prisetila perioda "Zadruge 1".

"Ljudi su mrzeli moje dete, Slobu ne viđam"

- Tada su ljudi više mrzeli moje dete, nego što su voleli svoje. Ne viđam Slobu i njegovu majku. Imam blizak odnos sa njegovim bližim rođacima. Ja se sa njima pozdravim, ako im nešto treba, tu sam. Neka su svi živi i zdravii, neka se svi ostvare, neka se moja ćerka ostvari u celokupnom životu. Nema potreba da se podmeće noga ili nešto drugo - priča Nadica i osvrće se naLunu Đogani, sa kojom je Sloba Radanović prevario Kiju u "Zadruzi 1".

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

O Luni Đogani

S obzirom na to da je Luna sada voditeljka podkasta, Nadica je dala svoje mišljenje o tome:

- To me je prijatno iznenadilo. Lepo joj to ide. Rijaliti format i služi za to da se napravi nešto nakon izlaska - iskrena je Nadica.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

O učesnicima Elite 9

Nadica priznaje da nema lepo mišljenje o Asminu Durdžiću i njegovoj vezi sa Majom Marinković.

- Ne može njoj niko da pomogne. Ona je takva, svoja je, nezavisna, materijalno obezbeđena, Taki je razmazio, ali Asmin ne može da se nosi sa njom. Asmin se zaigrao. Šteta što je ušao u vezu sa njom. Pritom je jako bezobrazan. On tako hladnokrvo prića o svom detetu koje nije video. Nema tu roditeljsku agresiju: "Idem da vidim svoje dete". On priča kako će to da reši pravno. On nema roditeljski nagon. Emotiva je bitna, a on je nema - smatra Zeljkovićeva.

Sa druge strane, Nadica podržava pobedu Stanije Dobrojević.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Drago mi je da je pobedila. Ona i dalje voli Asmina, zato je imala burne svađe sa njim, ali ona je sebe igradila, ima ime i prezime. Čime se ona bavi ili ne bavi, ne mora da znači da si laka, ako se slobodnije slikaš. Daleko od toga da ja to podržavam. Možda je ona moralnije od svih koji je nazivaju pogrdim imenima - smatra majka Kije Kockar.

"Postoji šansa da Kija i ja uđemo u Elitu 10"

Nadica je zagolicala maštu publici kada je reč o ulasku u "Elitu 10".

1/5 Vidi galeriju Kija Kockar uživa u Porto Riku Foto: Preent Screen

- Nikad ne reci nikad. Sad imam neke obaveze prema majci. Ja sam teško podnela ulazak u Četvorku, jer sam ostavila majku samu, koja to nije zaslužila. Međutim, bila je tada mnogo pokretnija, ali me je grizla savest. Za Desetku ću staviti ogroman znak pitanja. Nije isključeno da će Kija ući u "Elitu 10". Dejana Dragojeviča bih volela da vidim u "Desetki", Staniju, Jovanu Matoru, ima ona šta da kaže. Dobra je, dok se ne zaljubi nesrećno - rekla je.

"Podržavam odluku Željka Mitrovića"

Kako je Kristijan Golubović zajedno sa Kristinom Spalević suspendovan sa RED televizije, Nadica je otvoreno priznala da podržava odluku čelnika, Željka Mitrovića.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- Kontrola besa je slaba kod Kristijana Golubovića. Željko Mitrović je ispao izvanredan čovek prema meni. I treba da uradi suspenziju.Neko kaže: "Nije trebalo Kristinu". Ne treba da budem sudija, to je njegova kuća, njegova politika i ja to poštujem. Žao mi je što se to dešava Kristini, ipak je to stres, treba da čuva zdravlje zbog dece - priča najpoznatija konobarica iz Zrenjanina za pomenuti medij.

"Anabela se izvinjavala"

Kija je nedavno oštro prokomentarisala nastup koji je Anabela Atijas održala u Zrenjaninu, a sad je Nadica iznela svoj sud:

1/5 Vidi galeriju Anabela Atijas i Kija Kockar Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen, Boba Nikolić

- Mislim da je Kija u pravu da je odziv publike bio slab, jer je pevala u njenom gradu, ali vidim da je Tašmajdan bio okej. U svakom slučaju, ona je žena u godinama i bori se za sebe. Da iskreno kažem, ona dobro izgleda, ona može još da se bavi estradom, nije još za penziju. Ona se posle svega što je bilo izvinjavala, ali mene to ne zanima, ja sam na nju zaboravila - podvukla je ona.

"Kaća Živković je ljubomorna na Kiju"

Nadica je na kraju razgovora rekla i da podržava prekid prijateljstva Kije i Katarine Živković i tvrdi da je Kaća bila ljubomorna na njenu ćerku.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam Katarinu znala i pre neg što je počela da se druži sa Kijom. Ja sam znala kako će se to prijateljstvo završiti. Nisam htela da utičem na moju Kristinu. Ne volim kad se dve drugarice posvađaju, pa jedna o drugoj iznose svašta. Nisam ni za jednu, ni za drugu. To sam i rekla svom detetu. Ja sam po nekim postupcima videla da je Katarina ljubomorna na Kiju, a nije bilo potrebe. Kija je bila njoj iskren prijatelj, ali bivša drugarica je bivša i tu se stavlja tačka. Najdraže mi je da se ona ostvarila kao majka. Baš smo i moja majka i ja bile oduševljene. Nije im trebalo da se svađaju javno, pogotovo ne Kaći. Koga briga s kim je moja Kristina, pucaš na nečiji moral - zaključila je ona za pomenuti medij.

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