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Pevačica Mina Kostić priprema velike novosti za svoju publiku, a njen dečko Kasper je objavom na društvenim mrežama otkrio da se u njenom životu i karijeri dešavaju krupne promene.

Kasper je na Mininom profilu podelio emotivni snimak, a i do detalja opisao kako je izgledao rad u studiju i koliko su ih emocije savladale tokom snimanja numerom "Moj Beograd".

1/5 Vidi galeriju Pevačica prevazišla težak period Foto: Printscrean, Ilija Ilić, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Muzika je Minin život. U to sam se uverio u studiju. Nekoliko puta sam morao da izlazim iz studija koliko su me emocije savladavale. Sa toliko emocija i ljubavi Mina ulazi u svaki deo pesme da je to neverovatno", stoji u objavi, gde se dodaje da je ovo tek početak:

- Nova pesma 'Moj Beograd' i sve druge nove pesme nisu samo pesme, već početak jednog novog poglavlja u Mininom životu. U kom znam i osećam da će imati svu vašu ljubav i podršku koja joj je neophodna.

Mane se ne odvaja od Mine nakon izlaska iz Laze

Mane Ćuruvija Kasper došao je u Srbiju nakon što je njegova verenica, pevačica Mina Kostić, bila hospitalizovana u bolnici "Laza Lazarević".

Nakon što je otpuštena sa bolničkog lečenja, njih dvoje se ne odvajaju, a sada je Kasper na Instagramu rekao da je od pevačice dosta toga naučio.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen/Paparaco lov

- Od Mine sam naučio kako u životu nemaš samo jednu il dve šanse, već da je svaki novi dan, nova šansa. Mina mi je pokazala sve moje slabosti i svu moju snagu koju nisam ni znao da posedujem. Mina me je naučila i da nisam potpun čovek ako se stidim da zaplačem kada mi je teško. Mina me je naučila da uvek prvo slušam svoje srce, pa tek onda um i logiku jer srce i logika ne idu uvek istim putem. Mina me je naučila da ljubav nikad nema dva izbora, već samo jedan, a to je odanost do groba. Zašto sam vam ovo ispričao? Zato što je ona mene izlečila od svih mojih glupavih pravila kojih sam se držao ceo život. P.S. Svako od vas ima svoju Minu. Čuvajte vaše Mine, jer time ce te sačuvati vas same od svega onog sto spoljašnji svet ima da vam podvali. Čuvajte ih i budite zahvalni životu sto ih imate pored sebe, a one ce to uvek umeti da vam vrate desetostruko. Uvek i svaki put. Ne sumnjajte u to nikada", napisao je on, a Mina je to odmah podelila na svojim mrežama.