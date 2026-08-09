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Jelena Karleuša oglasila se povodom burnih reakcija koje su se poslednjih dana pojavile na društvenim mrežama, a sve uoči njenog nastupa u Vodicama, zakazanog za 15. avgust, odnosno u noći između 15. i 16. avgusta.

Karleuša tvrdi da joj se poslednjih dana javljaju zabrinuti fanovi iz Hrvatske, koji joj ukazuju na, kako navodi, organizovano širenje isečenih snimaka i navodnih citata. Ona je odlučila da javno odgovori i jasno stavi do znanja kome su njene ranije izjave bile upućene.

Pop diva poslala jasnu poruka Hrvatima:

"Jedan veliki pozdrav svima. Želim da se osvrnem na ono što mi poslednjih dana šalju moji zabrinuti fanovi iz Hrvatske, povodom mog nastupa u Vodicama zakazanog za 15. avgust, odnosno nakon ponoći 16. avgusta, po završetku velikog praznika u Hrvatskoj.

Na društvenim mrežama primećujem botovanje, kao i deljenje mojih isečenih izjava, montiranih tako da im se promeni prvobitni kontekst i da se stvori slika kako ja govorim protiv jednog naroda.“

Pop diva je potom posebno naglasila da njene izjave, kako kaže, nikada nisu bile usmerene protiv hrvatskog naroda, već protiv određenih političkih krugova i pojava.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša o Kanje Vestu Foto: Printscreen

"Želim da budem potpuno jasna: sve moje izjave na koje se danas pozivaju bile su upućene političkim krugovima, odnosile su se na političke i društveno-krizne trenutke. Nikada nisu bile usmerene protiv hrvatskog naroda.“

Karleuša se osvrnula i na istorijske teme o kojima je ranije govorila, objašnjavajući da joj, kako ističe, nije bio cilj da produbljuje podele, već upravo suprotno.

"Kada sam govorila o istorijskim događajima, činila sam to da ukažem koliko je opasno kad politika koristi prošlost da bi narode danas držala u međusobnoj netrpeljivosti."

Posebno je reagovala na citate koji joj se ovih dana pripisuju, tvrdeći da pojedine izjave koje kruže internetom nikada nije izgovorila.

„Poslednjih dana objavljuju se brojni navodni citati koji mi se prepisuju, a koje nikad nisam izgovorila. U Hrvatskoj sam nastupala više puta, nikada nisam dolazila da provociram, dolazila sam isključivo da pevam. Zato mi je žao što se danas taj odnos pokušava ugroziti potpunom zamenom teza.“

"Hrvatsku sam pomenula u najlepšem kontekstu"

Kao jedan od primera odnosa prema Hrvatskoj, Karleuša je navela i svoju pesmu "Balkan Boy", ističući da je Hrvatsku u njoj pomenula upravo u pozitivnom kontekstu.

"Dovoljno govori i činjenica da sam Hrvatsku, kao i druge narode, u svojoj pesmi "Balkan Boy" pomenula upravo u najlepšem kontekstu.“

Pevačica je zatim uputila direktan apel publici, organizatorima i lokalnim vlastima uoči nastupa.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Apel pred nastup u Vodicama

"Apelujem na ljude, organizatore i lokalne vlasti da ne potpadaju pod pritiske pojedinaca. Jelena Karleuša nije neprijatelj hrvatskog naroda, niti bilo kog drugog. Niti neko ko dolazi da provocira, dolazim isključivo kao umetnik koji želi da se druži sa publikom."

Kako navodi, posebno je pogađa mogućnost da zbog aktuelnih reakcija ispašta publika koja je želela da dođe na njen koncert.

"Mnogo mi znači što je hrvatska publika rezervisala praktično čitav klub. Upravo zbog tih ljudi me rastužuje pomisao da neko pokušava da pokvari nešto što bi trebalo da bude samo muzika, zabava, ljubav, susret umetnika sa svojom publikom.“

29:55 STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV

Na kraju, Karleuša je poslala jasnu poruku kojom je zaključila svoje obraćanje: