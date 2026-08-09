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Brat Tanje Savić, Nemanja, danas je izgovorio sudbonosno "da", a pevačica je delić atmosfere sa svečanosti podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Tanja blista od sreće

Tanja je pozirala sa mladencima, Nemanjom i Sarom, ali i svojim verenikom Mukijem, dok je njen stajling odmah privukao pažnju javnosti. Za ovu posebnu priliku odabrala je lepršavu letnju haljinu sa dubokim prorezom, ispod koje je nosila mrežaste čarape.

1/6 Vidi galeriju Brat Tanje Savić, Nemanja, danas se oženio. Delić atmosfere je pevačica podelila na društvenim mrežama. Foto: Printscreeen

Ponosna sestra nije krila sreću zbog bratovog venčanja, pa je uz fotografiju mladenaca kratko poručila:

"Najlepši par ubedljivo. Nemanja i Sara."

Ovo je Tanjina velika želja

Podsetimo, Tanja je nedavno govorila o svojim planovima za budućnost, pa tom prilikom priznala da priželjkuje venčanje i dete sa svojim partnerom Mukijem.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić voljena žena Foto: Shutterstock, ATA images, Privatna Arhiva, Printskrin

- Uvek imam neke planove, a Bog se verovatno smeje. Najviše bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čoveka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donela sreću, tako da će to biti i 2025. godine - rekla je Tanja.