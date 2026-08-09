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Brat Tanje Savić, Nemanja, danas je izgovorio sudbonosno "da", a pevačica je delić atmosfere sa svečanosti podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Tanja blista od sreće

Tanja je pozirala sa mladencima, Nemanjom i Sarom, ali i svojim verenikom Mukijem, dok je njen stajling odmah privukao pažnju javnosti. Za ovu posebnu priliku odabrala je lepršavu letnju haljinu sa dubokim prorezom, ispod koje je nosila mrežaste čarape.

Brat Tanje Savić, Nemanja, danas se oženio. Delić atmosfere je pevačica podelila na društvenim mrežama. Foto: Printscreeen

Ponosna sestra nije krila sreću zbog bratovog venčanja, pa je uz fotografiju mladenaca kratko poručila:

"Najlepši par ubedljivo. Nemanja i Sara."

Ovo je Tanjina velika želja

Podsetimo, Tanja je nedavno govorila o svojim planovima za budućnost, pa tom prilikom priznala da priželjkuje venčanje i dete sa svojim partnerom Mukijem.

Tanja Savić voljena žena Foto: Shutterstock, ATA images, Privatna Arhiva, Printskrin

- Uvek imam neke planove, a Bog se verovatno smeje. Najviše bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čoveka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donela sreću, tako da će to biti i 2025. godine - rekla je Tanja.

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV