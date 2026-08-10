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Životni put pevačice i nekadašnje pobednice muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno" Nihade Kapetanović obeležila je velika tragedija koja ju je zauvek promenila.

Nihada je veoma rano ostala udovica, nakon što je njen suprug Zoran, policajac u penziji, sebi oduzeo život posle borbe sa depresijom. Pevačica je svojevremeno ispričala da ga je pronašla mrtvog u kući, prizoru koji joj je, kako je govorila, oduzeo pola života.Iako je na sve načine pokušavala da mu pomogne i bude uz njega tokom teške borbe sa depresijom, nažalost nije uspela da ga spase.

- Kada je trebalo sa sela da se vratimo kući u Kiseljak, Zoran mi je rekao da idem, a da će on ostati još malo. Sutradan sam ga zvala, nije se javljao. Ponovo sam okrenula njegov broj i opet ništa. Na kraju sam otišla u kuću njegovih roditelja i zatekla mnogo vozila i ljudi ispred. Uletela sam u kuću i videla prizor koji nikada neću zaboraviti. Našla sam ga mrtvog u lokvi krvi, s puškom u ruci. Pucao je sebi u glavu. To mi je oduzelo pola života - ispričala je Nihada svojevremeno za Grand.

1/5 Vidi galeriju Nihada Kapetanović Foto: Privatna Arhiva, YouTube/Nikad nije kasno

Nakon gubitka supruga, pred njom je bio jedan od najtežih perioda u životu. Ipak, zbog svojih ćerki morala je da pronađe snagu da nastavi dalje. Samo četrdeset dana nakon sahrane vratila se pevanju, jer je bilo neophodno da obezbedi egzistenciju svojoj porodici.

Upravo su joj ćerke, kako je kasnije govorila, bile najveći motiv da ne odustane.

- Zbog njih dve sam postala još jača. Želela sam da im nadoknadim nedostatak njihovog oca. Bog mi je dao još veću snagu. Onda sam krenula još žešće i snažnije. Stigla sam gde sam stigla. Bog je na svačijoj strani. Bog mi je dao ovo što sam oduvek priželjkivala. Hrabra sam žena i u ovim godinama mogu da uspem - rekla je ona nakon pobede u „Nikad nije kasno“.