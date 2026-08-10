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Pevač Sloba Radanović oglasio se nakon neprijatne situacije u kojoj se našla njegova supruga Jelena kada joj je pevačica Ana Nikolić slala preteće poruke. Pevač je priznao da je pobesneo kada je čuo šta je njegova koleginica uradila, pogotovo jer joj ovo kako kaže, nije prvi put.

Sloba Radanović je rekao da, iako je u tom trenutku pobesneo, nije ishitreno reagovao.

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

- Uh, šta da kažem – nisam reagovao. Stvarno sam bio onako besan u momentu, jer Jelena stvarno ne zaslužuje takve reči. Ona je uvek imala pozitivne i predivne namere uopšte prema njima svima. Tako da, zatečen sam ostao. To nije bio prvi put, već jednom smo prešli preko tih stvari. Mada, ja ne bih prešao ni onda preko toga. Ne mogu da kažem da sam se sad nešto potresao, jesam u smislu što znam kakve su to reči. To su mnogo teške reči i upućene su Jeleni. Nekako uvek lakše podnosim nešto što je upućeno meni nego mojoj porodici. Ali, neka su živi i zdravi, šta da radimo. Svako radi ono što misli da treba - rekao je Sloba, a na pitanje da li se čuo sa Raletom je odogovorio:

- Pa još posle prvog puta smo mi tu nekako rešili da stavimo tačku na to. Nismo hteli da se osvrćemo na to, jer ljudi u afektu svakako znaju da reaguju. Ja sam uvek za to da gledamo pozitivno na ljude. Ali sada je stvarno prevršilo svaku meru sa glupostima koje pišu, to jest koje je ona pisala. To je klasično „mafijanje“, a mene to onako baš nervira. Bukvalno, kad god je Jelena pisala, uvek smo ona i ja bili tu zajedno i zajedno smo pisali. I sad, poslednji put kada joj je poslala poruke. Ja sam joj rekao: „Pošalji.“ Ona je bila u fazonu: „A nemoj sa mog broja da šaljem, znaš da to može da bude...“, a ja rekoh: „Ma slobodno pošalji, kakve veze ima, šalješ pesme, Bože moj.“ I eto šta se desilo. Znači, baš onako totalno nepotrebne stvari, nepotrebna pompa. Problem gde ga nema - rekao je za Blic.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: MONDO/Đorđe Milošević

Oglasila se Jelena

Jelena je sada rešila da progovori o ovom događaju i otkrila da je bila pod stresom.

- Pa dobro sam. Malo sam juče bila pod stresom. Mislim, stres ne postoji nego mi ne uspemo da iskontrolišemo nervni sistem. Ali danas sam bolje - počinje priču Slobina žena za Blic, a onda se osvrnula na konkretnu situaciju.

- Dešavalo se to već, taj problem. Mislim, svi ljudi popiju, preteraju, ali valjda je najkulturnije da kad se otrezniš kažeš: „Izvini, nisam to mislila“. Tako da, ovo se ponavljalo. Tako da eto, to je razlog zašto ste ih videli. Šta je najgore, uzroka nema. Svi mi imamo pravo i na bes, i na afekat, i na pad. Ali je poenta u tome što – vidiš, teško mi je i da pričam. Kad se nešto desi, mora da postoji neki razlog ako smo pobesneli, bili ljuti ili šta god. Ovde bukvalno nema nikakvog razloga i ja stvarno nisam to zaslužila.

S obzirom na to da se u objavljenim glasovnim porukama pominje navodna fotografija zuba, Jelena je objasnila o čemu je reč:

- Nema ničeg u porukama. Najnormalnija ljudska komunikacija, to je to. Šta je još rekla i kako se oseća posle pretećih poruka Ane Nikolić pročitajte OVDE!

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

Poslušajte preteće poruke upućene Jeleni

Ana Nikolić zapretila je ženi Slobe Radanovića,Jeleni Radanović i poslala joj brutalne gladovne poruke.

Pevačica se razbesnela kada je u telefonu svog partnera Raleta videla Jelenine poruke, te je odlučila da joj se lično obrati. Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tiktoku nalogu.

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - govorila je Ana, a zatim i nastavila:

"Odseći ću ti jezik"

- Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga odsećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.