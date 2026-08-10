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Ana Nikolić ponovo je stavila tačku na vezu sa Goranom Ratkovićem Raletom, nakon što se on oglasio i istakao da ona nije u pravu i da je sa Jelenom Radanović isključivo u prijateljskim odnosima.

- Nikada. Znaš ti odlično. Zato si i uradio upravo ono posle čega nema povratka. Sada živi sa tim. Ako imaš imalo savesti i mozga. Stida, srama i obraza. Jer sve si ovo mogao, ali da završiš kao čovek. Ti nikada nisi bio čovek. Ti si nešto mlako. Ni dovoljno lep, ni dovoljno bogat, ni dovoljno glup, ni dovoljno pametan. Ti nisi - napisala je Ana u oproštajnoj poruci Raletu u kojoj je raskinula njihovu vezu, a koju je objavila na Instagramu.

- Jer on je izdao i mene, Taru, ljubav… I sve što sveto je - dodala je Ana na Instagramu.

Foto: Printsceen/Instagram

Rale stao na Jeleninu stranu

Podsetimo, nakon što je Ana Nikolićjavno iznela teške optužbe i uputila pretnje Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića, zbog sumnje da je između nje i njenog partnera Raleta navodno postojalo nešto više od prijateljstva, sada se oglasio i Goran Ratković Rale.

- Evo već dva dana razmišljam šta da radim. S jedne strane su moji prijatelji, sigurno jedni od najvećih sa estrade. Sloba i Jelena su ljudi koje neizmerno volim i poštujem. S druge strane je žena koju volim najviše na svetu. Ako stanem na stranu Slobe i Jelene, ispada da sam izdao Anu. Ako stanem iza Ane, ispada da sam izdao prijatelje. Ipak, moram da stanem iza istine. Ana nije u pravu - poručio je Rale.

1/14 Vidi galeriju Ana Nikolić i Rale u noćnom provodu Foto: Damir Dervišagić

On je zatim kategorički demantovao navode o bilo kakvom odnosu sa Jelenom koji bi prelazio granice prijateljstva.

- Nikada ništa između Jelene i mene nije bilo osim poštovanja i iskrenog prijateljstva koje se razvilo tokom saradnje sa Slobom - naveo je on.

- To što se dešava između Ane i mene treba da ostane u naša četiri zida. Nije u redu da u naš odnos uvlačimo treću stranu, u ovom slučaju potpuno nevine ljude. Ja im se javno izvinjavam i moram da razmislim kako da ovaj problem rešim, ako je to uopšte moguće - zaključio je Rale.

Poslušajte preteće poruke upućene Jeleni

Ana Nikolić, podsetimo, zapretila je ženi Slobe Radanovića,Jeleni Radanović i poslala joj brutalne gladovne poruke.

Pevačica se razbesnela kada je u telefonu svog partnera Raleta videla Jelenine poruke, te je odlučila da joj se lično obrati. Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tiktoku nalogu.

1/7 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Instagram, Printcreen, Preent Screen

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - govorila je Ana, a zatim i nastavila:

"Odseći ću ti jezik"

- Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva