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Gledateljka iz Kine izazvala je haos u emisiji 'Narod pita' uključivši se uživo i iznela neobičnu ličnu priču.Gledateljka iz Kine napravila je potpuni haos u emisiji kada se uključila u program uživo i otkrila šta želi od Ivana Marinkovića. On je počeo da se smeje, uhvatio se za glavu od šoka.

U emisiji "Narod pita", voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Ivana Marinkovića, Saru Stojanović i Nenada Macanovića Bebicu. Emisija je protekla u dinamičnom tonu, a apsolutni šok u studiju izazvalo je nesvakidašnje telefonsko uključenje gledateljke iz Kine.

"Želela sam psihološke testove donora..."

Gledateljka je sa gledaocima i gostima podelila svoju ličnu priču koja je u trenu postala glavna tema večeri. Naime, ona je otkrila da je pre nekoliko godina razmišljala o tome da dobije dete preko donora, ali je od te ideje na kraju odustala.

"Dobro jutro iz Kine. Odustala sam od tih beba. Ja sam želela psihološke testove donora, ali to nije bilo moguće. Par godina kasnije sam gledala Ivana u emisiji, a svi znamo kakav je njegov život", izjavila je gledateljka.

Foto: Printscreen

Voditeljka Dušica Jakovljević je odmah pojasnila gledateljkino izlaganje: "Gledateljka je gledala tebe, pošto je odustala od toga i ugledala je tebe na televiziji", objasnila je Dušica.

Zatečeni Marinković je upitao: "I ja da budem taj kao?", na šta je gledateljka odgovorila sa kratkim: "Pa da".

Osim Ivana, gledateljka je prokomentarisala i ostale goste u studiju. Prvo se obratila Bebici povodom njegove veze sa Teodorom: "Teodora nije za tebe. Neka ide kod deda Ere", poručila je gledateljka.