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Radiša Trajković Đani sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podelio je detalj male nezgode koja ga je zadesila.

Pevač je objavio urnebesnu fotografiju i nasmejao fanove.

Naime, Đani se oglasio na Instagramu i podelio sliku koja je mnoge nasmejala do suza.

Foto: Instagram

Trajković je na fotografiji nasmejan i raspoložen, iako nema prednji zub.

- Ode kec - napisao je pevač.

Đani nije otkrio detalje nezgode, niti objasnio kako se to dogodilo.

Problemi sa zdravljem

Đani je nedavno imao problema sa zdravljem, te je bio hitno prevezen u bolnicu.

Njegova supruga Slađa Trajković se tada oglasila i detaljnije otrkila šta se desilo sa pevačem.

- Đani je dobro, lekari su morali da ga zadrže u Austriji, jer ima stentove, izgleda da se na nekoj tezgi otrovao od hrane - rekla je Slađa za Blic.

1/6 Vidi galeriju Đani sa suprugom Slađom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

Otkazani svi nastupi

Podsetimo, Kako piše "Scandal" posle obavljenih pregleda, lekari su utvrdili da je došlo do ozbiljnog trovanja organizma, zbog čega je odlučeno da ostane na bolničkom lečenju.

Prema dostupnim informacijama, medicinsko osoblje sprovodi terapiju kako bi iz njegovog organizma uklonilo toksine, a Đani prima infuziju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

1/4 Vidi galeriju Đani u skupom automobilu stigao na snimanje Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Anhel/ATA Images

Zdravstveni problemi zatekli su Đanija u jeku letnje sezone, kada je njegov poslovni raspored bio ispunjen nastupima gotovo svakog dana. Zbog iznenadne hospitalizacije i preporuke lekara da miruje, njegova porodica i tim doneli su odluku da otkažu sve zakazane koncerte i nastupe u narednom periodu, dok se pevač u potpunosti ne oporavi.

Koliko dugo Đani neće nastupati zavisi isključivo od brzine njegovog oporavka i procene austrijskih lekara.