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Pevačica Ana Nikolić ponovo je stavila tačku na ljubavnu vezu sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, a ovoga puta razlog za novi raskid, prema njenim rečima, jeste to što je Rale podržao Jelenu Radanović umesto nju. Pevačica je, nakon što su procurile pevačicine preteće poruke supruzi Slobe Radanovića, a kompozitor stao u Jeleninu odbranu, uputila emotivnu i oštru oproštajnu poruku, poručivši mu da je izdao nju, njihovu ljubav i njenu ćerku Taru.

Rale se, s druge strane, oglasio i jasno poručio da Ana nije u pravu, tvrdeći da sa Jelenom Radanović nikada nije imao ništa osim prijateljskog odnosa. Ipak, njegova odluka da stane na stranu Jelene i Slobe bila je dovoljna da Ana preseče i još jednom javno objavi kraj njihove veze.

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

„Nikada. Znaš ti odlično. Zato si i uradio upravo ono posle čega nema povratka“, poručila je Ana Raletu u poruci koju je objavila na Instagramu, dodajući da ju je izdao.

Rale je prethodno pokušao da objasni svoju poziciju, navodeći da je bio između žene koju voli i prijatelja koje poštuje, ali da je morao da stane na stranu istine.

„Ana nije u pravu“, poručio je kompozitor, uz kategoričan demanti da je između njega i Jelene ikada postojalo nešto što je prelazilo granice prijateljstva.

Poslušajte preteće poruke koje je Ana uputila Jelene Radanović:

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

Ljubav koja je od početka bila sve samo ne mirna

Iako se sada njihov odnos ponovo našao u centru pažnje zbog Jelene Radanović, ovo nije prvi put da Ana i Rale zbog ljubomore, nepoverenja i žestokih svađa dolaze do tačke pucanja.

Njihova veza je od početka bila turbulentna, uz česta pomirenja i raskide, javne prozivke, ljubomorne scene i međusobne optužbe. Jedan od prvih velikih skandala koji je privukao pažnju javnosti dogodio se ispred Raletovog studija, kada je Ana došla dok je on bio sa pevačicom Oljom Bajrami. Prema tadašnjim navodima izvora, Nikolićeva je napravila scenu ispred zgrade i zamerila Raletu što je sa koleginicom u studiju. Olja je kasnije izjavila da je godinama sarađivala sa Raletom i da ne vidi razlog zbog kojeg bi joj neko branio poslovnu saradnju sa njim.

1/8 Vidi galeriju "KO JE OLJA BAJRAMI?" Pevačica tvrdi da joj je koleginica pretila, podnela i tužbu, evo koliko se Ana Nikolić POTRESLA Foto: ATA images, Nenad Kostić, Petar Aleksić, ATA images

Međutim, ljubomorne scene nisu se završavale samo na raspravama.

Razlupala mu studio zbog ljubomore

Rale je svojevremeno sam govorio o tome koliko je njihov odnos buran. Priznao je da mu je Ana u jednom trenutku razlupala deo studija, uključujući monitore i televizor, ali je tada njihov odnos opisivao kao svojevrsni emotivni rolerkoster.

Kao problem u vezi izdvajao je Anino nepoverenje, dok je pevačica očigledno imala svoje razloge za sumnje i ljubomoru.

„Kod nas je to turbulentno, pravi rolerkoster“, govorio je tada Rale, uz komentar da bi za njih možda bilo bolje da se manje vole jer upravo snažne emocije dodatno komplikuju njihov odnos.

Raskidala ga, pa mu davala nove šanse

Njihova veza više puta je bila na ivici kraja. Ana je u jednom trenutku javno poručila da više ne želi da bude sa Raletom i objavila poruku u kojoj je govorila o tome da ne želi da bude „nečiji trofej“ i da više nema snage da daje drugu, treću i petu šansu.

Tada je tvrdila da više nisu zajedno i da više neće biti zajedno, uz poruku da ljubav bez poštovanja više nema smisla. Ipak, vreme je pokazalo da ta odluka nije bila konačna.

Ana i Rale su nakon toga ponovo pronalazili put jedno do drugog, što je njihov odnos i učinilo jednim od najturbulentnijih ljubavnih odnosa domaće javne scene.

1/4 Vidi galeriju Raletova kuća na Avali Foto: Ljiljana Stanišić Kurir

Svađe prerastale u ozbiljne incidente

Jedan od najdramatičnijih perioda njihove veze dogodio se tokom boravka u Budvi, kada je, prema svedočenju Boža Dobriše, malo nedostajalo da njihov sukob preraste u fizički obračun. On je tada tvrdio da su drugi morali da spreče Raleta da fizički nasrne na Anu i da je zbog cele situacije njen nastup kasnio.

Ubrzo je usledio još jedan incident, ovog puta u hotelu u Nišu. Prema tadašnjim navodima izvora, Ana i Rale su se žestoko posvađali, došlo je i do gurkanja, a tokom sukoba je polupan ormar. Situacija je, kako se navodilo, bila toliko burna da je hotelsko osoblje razmišljalo da pozove policiju.

Drama u Dubaiju

Krajem prošle godine, estradni par imao jednu od najžešćih svađa i to u Dubaiju, gde su otputovali radi snimanja spota za njenu novu pesmu "nije mi 22". Međutim, boravak u luksuznom hotelu na Palm Džumeiri prekinut je žestokim sukobom. Naime, tokom noći je izbila burna verbalna rasprava koja je brzo eskalirala. Situacija je postala ozbiljna kada je Rale, nakon svađe, navodno spakovao svoje stvari, pokupio sav novac i dokumente i napustio sobu, ostavivši pevačicu samu u hotelu. Pravi haos nastao je narednog dana kada je menadžment hotela zahtevao od Ane da napusti smeštaj jer troškovi boravka nisu bili plaćeni. Na društvenim mrežama ubrzo je isplivao snimak na kojem se vidi pevačica kako se raspravlja sa hotelskim osobljem i obezbeđenjem. Par se odvojeno vratio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i iako je ova drama delovala kao definitivan kraj njihove burne romanse, par je ubrzo nakon povratka u Srbiju rešio nesuglasice.

Od skandala do planiranja venčanja

Uprkos svim svađama, raskidima i krizama, Ana i Rale su u jednom trenutku planirali i venčanje. Raspitivali su se o detaljima potrebnim za sklapanje crkvenog braka u manastiru Rakovica, a pominjao se i Vidovdan kao termin za venčanje. Njihova prijateljica raspitivala se i za termine kod matičara.