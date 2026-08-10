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Sloba Radanović važi za jednog od najpopularnijih pevača, a godinama uživa u porodičnom životu sa suprugom Jelenom koja mu je rodila sina Damjana.

Devojke i dalje lude za njim iako je oženjen, a evo kako je izgledao pre nego što je postao poznat.

Vrtoglava popularnost

Radanović se pojavio prvi put na malim ekranima u Zvezdama Granda, ali nije ostvario uspeh. Široj javnosti je postao poznat nakon učešća u Pinkovim Zvezdama, a vrtoglavu popularnost stekao je nakon prve sezone Zadruge. Svojevremeno ga je pevačica Dara Bubamara nazvala "balvanom", ali to mu nije narušilo ugled "frajera" u javnosti.

1/18 Vidi galeriju Sloba Radanović nekada Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink, ATA images

Tadašnju suprugu je javno prevario u rijalitiju, ubrzo se i razveo, a interesovanje devojčica je samo raslo. Nešto kasnije je upoznao Jelenu sa kojom je uplovio u mirnu luku.

Sloba danas

Pevač često ističe da je ona njegova najveća podrška, a za kompletnu sreću mu nedostaje otac koga je izgubio 2019. godine.

O svadbi sa Jelenom se dugu pričalo, a bračni par nedavno je renovirao dom i napravio bajku.

1/7 Vidi galeriju Sloba i Jelena pokazali renoviranu kuću, sve ukrašeno kao u bajci Foto: Instagram

Pored pevanja posvetio se i ugostiteljstvu koje mu do sada odlično ide.

Skandal

Sloba se našao u centru skandala jer su isplivale glasovne poruke Ane Nikolić u kojima preti njegovoj ženi. Nikolićeva je zbog poruka koje je našla u telefonu njenog partnera Gorana Ratkovića Raleta uputila žestoke uvrede Jeleni, a pevač se nedavno oglasio tim povodom.

- Uh, šta da kažem – nisam reagovao. Stvarno sam bio onako besan u momentu, jer Jelena stvarno ne zaslužuje takve reči. Ona je uvek imala pozitivne i predivne namere uopšte prema njima svima. Tako da, zatečen sam ostao. To nije bio prvi put, već jednom smo prešli preko tih stvari. Mada, ja ne bih prešao ni onda preko toga. Ne mogu da kažem da sam se sad nešto potresao, jesam u smislu što znam kakve su to reči. To su mnogo teške reči i upućene su Jeleni. Nekako uvek lakše podnosim nešto što je upućeno meni nego mojoj porodici. Ali, neka su živi i zdravi, šta da radimo. Svako radi ono što misli da treba - rekao je Sloba, a na pitanje da li se čuo sa Raletom je odogovorio:

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Kurir, ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić

- Pa još posle prvog puta smo mi tu nekako rešili da stavimo tačku na to. Nismo hteli da se osvrćemo na to, jer ljudi u afektu svakako znaju da reaguju. Ja sam uvek za to da gledamo pozitivno na ljude. Ali sada je stvarno prevršilo svaku meru sa glupostima koje pišu, to jest koje je ona pisala. To je klasično „mafijanje“, a mene to onako baš nervira. Bukvalno, kad god je Jelena pisala, uvek smo ona i ja bili tu zajedno i zajedno smo pisali. I sad, poslednji put kada joj je poslala poruke. Ja sam joj rekao: „Pošalji.“ Ona je bila u fazonu: „A nemoj sa mog broja da šaljem, znaš da to može da bude...“, a ja rekoh: „Ma slobodno pošalji, kakve veze ima, šalješ pesme, Bože moj.“ I eto šta se desilo. Znači, baš onako totalno nepotrebne stvari, nepotrebna pompa. Problem gde ga nema - rekao je za Blic.