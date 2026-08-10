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Srpski reper Vukadin Gojković koji je javnosti poznat kao Vuk Mob gost je nove epizode Kurirvog podkasta "1 na 1". U iskrenom razgovoru sa Ivanom Martinović, Vuk je ogolio dušu i iskreno pričao o nepoznatim detaljima svog života - o karijeri, porodici, učešću u rijalitiju, zatvoru, o predrasudama koje ga prate tokom cele karijere, tuči sa Vasom Bakočevićem, ali i tužnim događajima koji su ga promenili.

"Najviše što me je oblikovalo u životu je smrt mog oca. To me je najviše promenilo", otkrio je Vuk Mob. Reper je pričao o bivšoj partnerki sa kojom ima ćerku, kao i njihovom odnosu nakon rastanaka, a šta je sve rekao na ovu, ali i mnoge druge teme pogledajte ekskluzivno u Kurirovom podcastu "1 na 1" u sredu 12. avgusta u 20 časova na Kurirovom Youtube kanalu.

Gde i kada možete gledati?

Kurir podkast "1 na 1" emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Treća epizoda: Sreda, 12. avgust u 20:00h.

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite drugu epizodu o kojoj će se pričati! 

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