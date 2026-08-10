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Milioner i biznismen Branko Babić, koji je pre osam meseci postao otac blizanaca, šokirao je javnost snimkom iz svog doma. Babić je u dvorište izneo opremu i proizvode namenjene njegovoj deci, a zatim ih, vidno nezadovoljan, uništavao metalnom šipkom.

Babić, koji sa suprugom Milicom ima blizance, sina i ćerku, svojevremeno je govorio o tome koliko mu se život promenio nakon njihovog rođenja. Ipak, sada je objavio potpuno drugačiji prizor iz porodičnog doma u Ratkovu.

Na snimku se vidi kako najpre iznosi različite proizvode koje koriste bebe, među kojima su dohrana, mleko i kašice. Deo hrane potom je prosuo po dvorištu, dok je aparate koje su koristili za decu počeo da razbija.

Govoreći o tome šta ga je razljutilo, Babić je kritikovao, kako je rekao, preveliko oslanjanje na različite proizvode i uređaje namenjene bebama.

Posebno se osvrnuo na mlečne formule i kašice, poručujući da smatra da ništa ne može da zameni majčino mleko.

Nakon toga je uzeo metalnu šipku i počeo da uništava opremu koju su imali u kući.

1/5 Vidi galeriju Branko Babić Foto: Printscreen/TikTok

Na meti se našao i aparat za pripremu hrane za bebe. Babić je ironično komentarisao činjenicu da za decu postoje posebni uređaji, iako, kako je naveo, postoje i aparati iste namene koji koriste odrasli.

Nije poštedeo ni uređaj za prečišćavanje vazduha, a zatim je razbio i kameru namenjenu nadzoru beba.

Upravo kamera bila je povod za njegovu posebnu opasku. Babić je ukazao na to da se ovakvi uređaji koriste kako bi roditelji mogli da prate decu kada nisu u istoj prostoriji, odnosno kada majka nije kod kuće.

„A što mama nije kod kuće kad su bebe kod kuće?“, upitao je Babić dok je uništavao kameru.

On je tokom snimka izneo i svoj stav o tome kako bi, prema njegovom mišljenju, trebalo posmatrati činjenicu da njegova deca koriste različite preparate i aparate.

„Izgleda da smo izgradili sistem u kojem moja deca, živa i zdrava sa sedam meseci, moraju da žive na lekovima i aparatima“, rekao je Babić, dodajući da se sa takvim pristupom ne slaže.

Video naišao na brojne komentare

Njegov potez izazvao je brojne reakcije, posebno zbog toga što je pred kamerama uništio stvari koje su bile namenjene njegovim bebama.

Objava ne prestaje da se komenatriše, a na jedno pitanje koristina društvene mreže Tik Tok je Babić odgovorio.

- Ne kontam zašto si to uopšte kupovao? - glasilo je pitanje.

Podsetimo, Branko Babić i njegova supruga Milica venčali su se u Hramu Svetog Save u Beogradu. Svečanosti je prisustvovalo oko pedesetak gostiju, a nekoliko meseci kasnije par je dobio blizance, sina i ćerku.