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Lara Čolić, mlađa ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, proslavila je svoj jubilarni 20. rođendan na izuzetno luksuznoj lokaciji u Kanu.

Naslednica muzičke zvezde Zdravka Čolića odlučila je da ovaj poseban dan obeleži na jednoj od najprestižnijih destinacija na Azurnoj obali.

Za mesto glamuroznog slavlja izabrala je čuveni klub i restoran, koji se nalazi u Marini Port Kanto na čuvenom bulevaru La Kroazet u Kanu. Ovo ekskluzivno mesto poznato je po tome što okuplja svetski džet-set, poznate ličnosti i međunarodnu elitu.

Minimalna potrošnja za VIP mesta i do 10.000 evra!

Koliki luksuz prati ovo slavlje govori i činjenica da rezervacija stola na ovom mestu funkcioniše po principu minimalne potrošnje, a cene se kreću od 1.500 pa sve do vrtoglavih 10.000 evra za VIP mesta.

1/5 Vidi galeriju Lara Čolić Foto: Printscreen/Instagram

Bezobrazna poruka na torti

Slavljenica je za ovu posebnu priliku odabrala dugačku, elegantnu haljinu, a stajling je upotpunila prirodnom šminkom i diskretnim nakitom. Atmosferu sa proslave podelila je na svom Instagram profilu, gde je u društvu najbližih prijatelja uživala u vrhunskim specijalitetima, piću i sjajnom raspoloženju koje je potrajalo do kasno u noć.

Ipak, posebnu pažnju njenih pratilaca privukla je neobična rođendanska torta. Reč je o beloj torti sa crnim detaljima i svećicama u obliku broja 20, na kojoj je stajao šaljiv natpis "Je**te, već imam 20!". Ovaj detalj brzo je izazvao brojne reakcije i pregršt rođendanskih čestitki u komentarima.Fotografije koje redovno pale društvene mreže

Lara je sa svojim gostima u Kanu uživala u nezaboravnoj atmosferi koja se prepričava, a luksuzni ambijent Azurne obale bio je savršena kulisa za ulazak u njene dvadesete godine.