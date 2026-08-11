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Legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić vrele letnje dane provedi daleko od gradske gužve i svakodnevnih obaveza. Nekadašnji as domaće košarke ove vrele sezone maksimalno uživa u odmoru, a omiljeno mesto za predah pronašao je, ni manje ni više nego na bazenu. Košarkaška legenda je pokazala da mu godine ne mogu ništa kada je reč o dobrom raspoloženju i uživanju u životu. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj pozira u kupaćim gaćama, opušten i nasmejan, dok uživa u sunčanom danu pored vode.

Simbol sporta

1/5 Vidi galeriju Dao je sebi oduška Foto: Instagram, Kurir

Letnje čarolije

Njegova objava odmah je privukla pažnju pratilaca, koji su primetili da bivši sportista izgleda odlično i da zrači pozitivnom energijom. Ono što je svima posebno zapalo za oko jeste širok osmeh koji nije skidao sa lica, pa je bilo jasno da mu odmor i te kako prija. Moka je poznat kao neko ko uvek otvoreno pokazuje emocije i ne krije kada uživa u malim životnim zadovoljstvima. Ovoga puta odlučio je da sa svojim pratiocima podeli trenutak potpune letnje opuštenosti, a fotografija sa bazena izazvala je brojne reakcije i komentare podrške.

Zna kako da se rashladi

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji košarkaš uživa u letu Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages, Starsport, Nemanja Nikolić

I dok mnogi poznati leto provode na egzotičnim destinacijama, Slavnić je pokazao da je za dobro raspoloženje najvažnije društvo, sunce i malo vremena za sebe. Sudeći po fotografiji koju je objavio, nekadašnji košarkaški velikan trenutno uživa punim plućima i koristi svaki trenutak leta na najbolji mogući način.