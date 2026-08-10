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Vladimir Tomović nekoliko godina uživa u plodovima mukotrpnog rada na svojim bazenima, a privatni biznis je cvetao, sve do nedavno.

Sa rođenim bratom gradio je posao koji je vremenom postajao sve uspešniji, a nedavno je naišao na probleme.

"Čekamo dozvole"

Nakon obaveštenja da je inspekcija zabranila rad bazena, Tomović se oglasio još jednom.

- Nažalost ni danas nećemo raditi. Čekamo dozvole i inspekciju da otpečati bazene. Izvinite ako ste imali u planu doći kod nas, nadamo se da već od sutra nastavljamo sa radom - napisao je Vlada i dodao:

1/6 Vidi galeriju Bazeni Vladimira Tomovića Foto: Privatna Arhiva, Kurir/Ana Denda, Paparaco lov/Printscreen

- Mnogo mi vas piše i pruža podršku. Hvala na tome, ne zaboravljam. Ima i onih koji se slade nastalom situacijom, hvala i njima. Praštam, ali ni to ne zaboravljam. U toku je pribavljanje dokumentacije - napisao je Vladimir Tomović.

Sve sam napravio

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović zajedno sa bratom izgradio je impresivno porodično imanje u Crnoj Gori, kojim se s ponosom pohvalio na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu pokazao je kako danas izgleda njihov posed, ističući da za njega to nije samo nekretnina, već dedovina u koju je, kako kaže, uložio "svaku kap krvi i znoja".

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

"Kako je izgrađeno, to mi znamo. Kako se borimo, nećemo nikome pričati, zna dragi Bog i nas dvojica. U ovo imanje smo ugradili svaku kap krvi i znoja a lagati se nećemo, bilo je i suza. Srećni smo što na našoj dedovini možemo ugostiti ljude dobre volje i dati im na korišćenje parče našeg malog raja. Dobro nam došli", poručio je Vladimir Tomović.

"Svaki trud se isplati"

- Imamo tri bazena. Dva za odrasle i jedan prilagođen za decu. Sa Vladanom sam počeo da radim na tome pre više od godinu dana, ali se to intenziviralo u zadnja tri meseca od mog izlaska iz rijalitija. O novcu ne bih, ali je uloženo puno, kako materijalnih sredstava tako i energije. Ali svaki trud se u životu isplati, rekao je jednom prilikom za domaće medije.