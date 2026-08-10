BOGOLJUB KARIĆ NAPRAVIO HAOS U GUČI! Zasvirao sa trubačima, pevao do kasno u noć i častio bez zadrške (FOTO)
Bogoljub Karić ovog leta rešio je da odmor i dobro raspoloženje spoji sa pravom srpskom tradicijom, pa je sa ćerkom Danom Karić i grupom prijatelja stigao na čuveni Sabor trubača u Guči. Poznati preduzetnik nije krio oduševljenje atmosferom koja vlada u prestonici trube, a tokom večeri potpuno se prepustio muzici, druženju i domaćinskom uživanju.
Voli muziku
Od samog dolaska Karić je bio odlično raspoložen. Društvo je obilazilo štandove sa domaćim specijalitetima, pa su na njihovom stolu završili tradicionalni gučanski zalogaji, od vruće prasetine i jagnjetine do domaćih pita i drugih lokalnih đakonija. Kako kažu prisutni, Bogoljub je sa zadovoljstvom degustirao sve što su domaćini ponudili i nije štedeo komplimente na račun srpske kuhinje. Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je orkestar krenuo da svira neke od najpoznatijih trubačkih hitova. Ponesen atmosferom, Karić je u jednom trenutku prišao muzičarima, dohvatio trubu i zasvirao zajedno sa orkestrom, što je izazvalo oduševljenje okupljenih gostiju. Publika ga je nagradila aplauzom, a biznismen se nije ustručavao da pokaže koliko uživa u muzici koja je zaštitni znak Guče.
Voli svoju zemlju
Tokom cele večeri pevalo se uglas, igralo uz zvuke trube, a Dana Karić i prijatelji pratili su Bogoljuba u veselom raspoloženju. Biznismen je često ustajao od stola kako bi zaigrao sa gostima i domaćinima, pokazujući da se na saboru oseća kao među svojim ljudima.Prema rečima očevidaca, Karić je bio veoma široke ruke i ostavio je pravo bogatstvo na saboru, časteći muzičare, prijatelje i domaćine tokom cele večeri. Trubači su više puta prilazili njihovom stolu, a dobro raspoloženje trajalo je do duboko u noć.
Fotografije i snimci iz Guče brzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da se retko viđa toliko opušten i raspoložen Bogoljub Karić. Njegovo pojavljivanje na saboru pokazalo je da, uprkos poslovnim obavezama i luksuznom životu na koji je navikao, i dalje ume da uživa u pravom narodnom veselju, uz trubu, pesmu i srpsku tradiciju.Sudeći po atmosferi koja je vladala za njihovim stolom, Karić će ovogodišnji boravak u Guči dugo pamtiti, a nema sumnje da je i on ostavio snažan utisak na sve koji su se te večeri našli na najveselijem saboru u Srbiji.