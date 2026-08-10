Slušaj vest

Bogoljub Karić ovog leta rešio je da odmor i dobro raspoloženje spoji sa pravom srpskom tradicijom, pa je sa ćerkom Danom Karić i grupom prijatelja stigao na čuveni Sabor trubača u Guči. Poznati preduzetnik nije krio oduševljenje atmosferom koja vlada u prestonici trube, a tokom večeri potpuno se prepustio muzici, druženju i domaćinskom uživanju.

Voli muziku

Biznismen se opustio na saboru Foto: Privatna arhiva

Od samog dolaska Karić je bio odlično raspoložen. Društvo je obilazilo štandove sa domaćim specijalitetima, pa su na njihovom stolu završili tradicionalni gučanski zalogaji, od vruće prasetine i jagnjetine do domaćih pita i drugih lokalnih đakonija. Kako kažu prisutni, Bogoljub je sa zadovoljstvom degustirao sve što su domaćini ponudili i nije štedeo komplimente na račun srpske kuhinje. Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je orkestar krenuo da svira neke od najpoznatijih trubačkih hitova. Ponesen atmosferom, Karić je u jednom trenutku prišao muzičarima, dohvatio trubu i zasvirao zajedno sa orkestrom, što je izazvalo oduševljenje okupljenih gostiju. Publika ga je nagradila aplauzom, a biznismen se nije ustručavao da pokaže koliko uživa u muzici koja je zaštitni znak Guče.

00:31
Bogoljub Karić troši bogatstvo u Guči Izvor: Privatna arhiva

 Voli svoju zemlju

Tokom cele večeri pevalo se uglas, igralo uz zvuke trube, a Dana Karić i prijatelji pratili su Bogoljuba u veselom raspoloženju. Biznismen je često ustajao od stola kako bi zaigrao sa gostima i domaćinima, pokazujući da se na saboru oseća kao među svojim ljudima.Prema rečima očevidaca, Karić je bio veoma široke ruke i ostavio je pravo bogatstvo na saboru, časteći muzičare, prijatelje i domaćine tokom cele večeri. Trubači su više puta prilazili njihovom stolu, a dobro raspoloženje trajalo je do duboko u noć.

00:12
Bogoljub Karić u Guči Izvor: Privatna arhiva

Fotografije i snimci iz Guče brzo su počeli da kruže društvenim mrežama, a mnogi su komentarisali da se retko viđa toliko opušten i raspoložen Bogoljub Karić. Njegovo pojavljivanje na saboru pokazalo je da, uprkos poslovnim obavezama i luksuznom životu na koji je navikao, i dalje ume da uživa u pravom narodnom veselju, uz trubu, pesmu i srpsku tradiciju.Sudeći po atmosferi koja je vladala za njihovim stolom, Karić će ovogodišnji boravak u Guči dugo pamtiti, a nema sumnje da je i on ostavio snažan utisak na sve koji su se te večeri našli na najveselijem saboru u Srbiji.

Ne propustiteStars(FOTO) KARIĆEVA VILA ATRAKCIJA U CRNOJ GORI, A OVAKO SE BOGOLJUB BRČKAO U BAZENU! Turisti zbog ove nekretnine sklanjaju pogled s mora! (VIDEO)
karic.jpg
StarsCARSTVO KARIĆA U NAJELITNIJEM NASELJU U BEOGRADU! Pogledajte dvorac Bogoljuba i Milanke, a nasred dvorišta fontana (FOTO)
491196944_1342778853487653_1293771184531918659_n copy.jpg
Stars"4 FABRIKE, ZAPOSLILI SMO 400 LJUDI, NAPRAVILI SMO REVOLUCIJU" Bogoljub Karić otkrio kako je napravio prvi milion: Celu Srbiju smo digli na noge...
WhatsApp Image 2024-10-13 at 12.18.23_6eb697bd.jpg
Stars"REKAO JE DA NEGATIVNO UTIČEM NA PORODICU" Jelena Karleuša otkrila detalje braka sa Karićem i kroz šta je sve prolazila - Prozivao je on mene redovno...
karleusa_stimac_22042026_0022.JPG