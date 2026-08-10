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Bogoljub Karić ovog leta rešio je da odmor i dobro raspoloženje spoji sa pravom srpskom tradicijom, pa je sa ćerkom Danom Karić i grupom prijatelja stigao na čuveni Sabor trubača u Guči. Poznati preduzetnik nije krio oduševljenje atmosferom koja vlada u prestonici trube, a tokom večeri potpuno se prepustio muzici, druženju i domaćinskom uživanju.

Voli muziku

1/4 Vidi galeriju Biznismen se opustio na saboru Foto: Privatna arhiva

Od samog dolaska Karić je bio odlično raspoložen. Društvo je obilazilo štandove sa domaćim specijalitetima, pa su na njihovom stolu završili tradicionalni gučanski zalogaji, od vruće prasetine i jagnjetine do domaćih pita i drugih lokalnih đakonija. Kako kažu prisutni, Bogoljub je sa zadovoljstvom degustirao sve što su domaćini ponudili i nije štedeo komplimente na račun srpske kuhinje. Ipak, vrhunac večeri dogodio se kada je orkestar krenuo da svira neke od najpoznatijih trubačkih hitova. Ponesen atmosferom, Karić je u jednom trenutku prišao muzičarima, dohvatio trubu i zasvirao zajedno sa orkestrom, što je izazvalo oduševljenje okupljenih gostiju. Publika ga je nagradila aplauzom, a biznismen se nije ustručavao da pokaže koliko uživa u muzici koja je zaštitni znak Guče.

00:31 Bogoljub Karić troši bogatstvo u Guči Izvor: Privatna arhiva

Voli svoju zemlju

Tokom cele večeri pevalo se uglas, igralo uz zvuke trube, a Dana Karić i prijatelji pratili su Bogoljuba u veselom raspoloženju. Biznismen je često ustajao od stola kako bi zaigrao sa gostima i domaćinima, pokazujući da se na saboru oseća kao među svojim ljudima.Prema rečima očevidaca, Karić je bio veoma široke ruke i ostavio je pravo bogatstvo na saboru, časteći muzičare, prijatelje i domaćine tokom cele večeri. Trubači su više puta prilazili njihovom stolu, a dobro raspoloženje trajalo je do duboko u noć.

00:12 Bogoljub Karić u Guči Izvor: Privatna arhiva