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Aleksandra Prijović ovih dana puni baterije na crnogorskom primorju, a svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazala je delić luksuznog odmora koji je izazvao lavinu komentara. Popularna zvezda objavila je fotografije sa jahte Lepe Brene, na kojoj uživa u društvu najbližih, daleko od poslovnih obaveza i koncertne gužve. Aleksandra je ovog leta odlučila da sebi priušti nekoliko dana potpunog opuštanja, a prema objavama koje je podelila jasno je da joj boravak na moru i te kako prija. Posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pevačica u kupaćem kostimu pozira pored kormila luksuzne jahte, sa osmehom na licu i pogledom ka pučini.

Oaza mira

Njena vitka figura, preplanuli ten i opušteno izdanje odmah su postali glavna tema među pratiocima, koji su je zatrpali komplimentima. Mnogi su primetili da Aleksandra izgleda odmornije i srećnije nego ikad, dok su drugi komentarisali da uživa u pravom mediteranskom raju.

Pevačica živi život punim plućima

1/2 Vidi galeriju Vreme za letnje čerolije Foto: Screenshot

Luksuzna jahta Lepe Brene već godinama privlači pažnju javnosti, a poznato je da folk diva često na njoj okuplja porodicu i bliske prijatelje tokom letnjih meseci. Ovoga puta među gostima našla se i Aleksandra Prijović, koja sa Brenom godinama neguje blizak odnos, kako privatno tako i poslovno. Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama vidi se da pevačica maksimalno koristi svaki trenutak odmora. Sunčanje na palubi, uživanje u kristalno čistom moru, osvežavajući napici i vožnja duž crnogorske obale samo su deo atmosfere koju je podelila sa svojim pratiocima.

Vitka linija u prvi plan

Posebno je interesantno što je Aleksandra odlučila da zabeleži trenutak upravo kod kormila, pa su se mnogi našalili da je „preuzela komandu nad jahtom“. Opuštena poza i širok osmeh pokazali su da se na moru oseća potpuno bezbrižno.

Nakon izuzetno uspešnog perioda ispunjenog koncertima i brojnim nastupima, pevačici je predah očigledno bio neophodan. Publika je navikla da je viđa u glamuroznim scenskim izdanjima, sa skupocenim haljinama i besprekornim stylingom, ali je ovog puta pokazala svoje prirodnije i ležernije lice.

Spojila lepo i korisno

1/5 Vidi galeriju Vreme za odmor Foto: Petar Aleksić, RomanR/Shutterstock, Printsceen, Nemanja Nikolić

Fotografije sa jahte izazvale su veliku pažnju i zbog činjenice da Aleksandra retko deli previše detalja iz privatnog života. Upravo zato su njeni pratioci sa posebnim interesovanjem ispratili objave iz Crne Gore, a komentari podrške i divljenja samo su se nizali.Dok se letnja sezona na Jadranu zahuktava, Aleksandra Prijović je pokazala kako izgleda pravi odmor iz snova sunce, more, luksuzna jahta i društvo najbližih ljudi. A sudeći po osmehu kojim je pozirala pored kormila, pevačica trenutno uživa punim plućima i koristi svaki trenutak da se odmori pre novih poslovnih izazova koji je očekuju već na jesen.