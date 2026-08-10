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Svečanim proglašenjem pobednika na dragačevskom stadionu spuštena je zavesa na jubilarne, 65. po redu Dragačevske saborske svečanosti Odlukom stručnog žirija, laskavu titulu prve trube ovogodišnjeg Sabora doneo je Mile Novković iz Vladičinog Hana, dok je za najbolji orkestar proglašen orkestar Vasiljević iz Požege.

Prestisžno priznanje „Zlatna truba“, koje tradicionalno dodeljuje publika, pripalo je Vladimiru Kuzmanoviću. Druga truba Sabora je Marijan Krstić iz Zagužanja, a Treća truba Nemanja Ametović iz Bojnika. U konkurenciji orkestara drugo mesto zauzeo je orkestar Isidora Zećirovića iz Bojnika, dok je treća pozicija pripala orkestru Stanislava Antića iz Zagužanja.

Foto: Skymusic

Žiri je dodelio i druge važne nagrade: Najbolja narodna pesma: Braća Ilić iz Požege

Najbolje izvedeno kolo: Orkestar Marka Gligorijevića

Najbolji čoček: Orkestar Siniše Stankovića iz Zagužanja

Pojedinačna priznanja: Martin Petrović (najbolji basista, orkestar Stanislava Antića), Emanuel Zećirović (najbolji bubnjar) i Oliver Ivanović (najbolji tenorista).

Posebno priznanje „Zlatna jabuka“: Milovan Petrović iz Užica. Uspeh su zabeležili i mladi trubači u omladinskoj konkurenciji, gde je za najbolji omladinski orkestar proglašen orkestar Veljka Vasiljkovića iz Lepenice, dok je titulu najboljeg omladinskog trubača poneo Mladen Krstić iz Zagužanja. Drugo mesto u konkurenciji omladinskih orkestara osvojio je orkestar Mladena Krstića, dok je drugi mladi trubač Albert Ametović iz Bojnika. Treće mesto među omladinskim orkestrima zauzeo je orkestar Alberta Ametovića, a treći trubač je Veljko Vasiljković.

Foto: Skymusic

Uvertira za finale uz Narodni orkestar i revijalni program Ispred same ceremonije proglašenja pobednika, publika u Guči uživala je u bogatom revijalnom programu. Stadionom su odjekivali zvuci tradicije na koncertu Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića, uz specijalno gostovanje majstora trube Dejana Jevđića. Na sceni su se smenjivale estradne legende i izvođači – Nada Topčagić, Rade Jorović, Marina Stankić i Nenad Manojlović, koji su doveli atmosferu do usijanja pred sam kraj takmičenja.

Foto: Skymusic