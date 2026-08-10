Boban Marković, Ekrem Mamutović i Dejan Lazarević NAPRAVILI TOTALNI LOM na 65. jubilarnom Saboru trubača, reke stranaca u transu slavile do zore
Saboraši iz cele Srbije i sveta preplavili su varošicu, a Guča se sinoć doslovno tresla pod naletom čiste energije i zvukom zlatnih truba!
Veče su svečano otvorili prošlogodišnji pobednici svojim velikim koncertom – dokazali su svima da su prošle godine zasluženo poneli titulu najboljih i odmah na startu podigli celi Dragačevski stadion na noge. Potom je usledio pravi usijani vrhunac kada su scenu preuzeli zvezda večeri i krunisani kralj trube Boban Marković, kao i prekaljeni majstori Ekrem Mamutović i Dejan Lazarević. Prepun stadion u glas je pevao i igrao uz njihove bravure sve do ranih jutarnjih časova.
Reke ljudi, hiljade stranaca i nepregledna masa naroda stopili su se u jednu veliku žurku pod otvorenim nebom koja nije stajala do prvih zraka sunca.
Sve ovo bila je samo uvertira za ono što nas očekuje danas, kada 65. jubilarni Dragačevski sabor trubača ulazi u svoju veliku i najvažniju završnicu. Nedelja donosi krunu festivala – veliko finalno takmičenje trubačkih orkestara Srbije, koje tradicionalno otvara pesma „Sa Ovčara i Kablara“.
Pored okršaja za prestižne saborske nagrade, publiku očekuje i vrhunski muzički program uz koncert Narodnog orkestra pod upravom Vlade Panovića. Na sceni će im se pridružiti estradne legende i velika muzička imena – Nada Topčagić, Rade Jorović, Marina Stankić i Nenad Manojlović. Sprema se finale dostojno velikog jubileja, zato budite u Guči jer se odatle šalje najlepša i najglasnija slika u ceo svet!
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