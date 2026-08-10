Saboraši iz cele Srbije i sveta preplavili su varošicu, a Guča se sinoć doslovno tresla pod naletom čiste energije i zvukom zlatnih truba!

Veče su svečano otvorili prošlogodišnji pobednici svojim velikim koncertom – dokazali su svima da su prošle godine zasluženo poneli titulu najboljih i odmah na startu podigli celi Dragačevski stadion na noge. Potom je usledio pravi usijani vrhunac kada su scenu preuzeli zvezda večeri i krunisani kralj trube Boban Marković, kao i prekaljeni majstori Ekrem Mamutović i Dejan Lazarević. Prepun stadion u glas je pevao i igrao uz njihove bravure sve do ranih jutarnjih časova.