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Nadežda Biljić poslednjih meseci važi za jednu od najtraženijih radnih pevačica na privatnim veseljima, a njen kalendar nastupa gotovo da nema slobodan termin. Iako je publika pamti po televizijskim pojavljivanjima i učešću u rijaliti programima, čini se da je upravo rad na terenu doneo novi talas popularnosti i veliko interesovanje ljudi koji organizuju svadbe, rođendane, punoletstva i druga porodična slavlja.

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Kako tvrde oni koji prate estradna dešavanja, Nadežda je u poslednje vreme sve češći izbor domaćina koji žele dobru atmosferu i pevačicu koja ume da podigne goste na noge već posle nekoliko taktova. Njeni nastupi na veseljima redovno se prepričavaju, a snimci sa proslava često završavaju na društvenim mrežama, gde privlače veliku pažnju.

Za nju nema odmora

1/4 Vidi galeriju Pevačica niže uspehe Foto: Printscreen/Facebook

Da joj na terenu ide bolje nego ikada, pokazuje i video koji je sama objavila na svom profilu. Na snimku se vidi kako peva u punom zanosu dok oko nje vlada prava euforija. U jednom trenutku gazda slavlja prilazi pevačici i počinje da je kiti novčanicama od po 200 evra, ne skidajući osmeh sa lica dok muzika svira. Nadežda je nastavila da peva kao da se ništa ne događa, dok su gosti oko nje aplaudirali i snimali prizor telefonima. Novčanice su se nizale jedna za drugom, a atmosfera je iz minuta u minut postajala sve veselija. Mnogi su komentarisali da ovakvi prizori najbolje pokazuju koliko je pevačica tražena i koliko domaćini cene njen nastup.

Zna kako da zaradi

Na estradi nije tajna da je kićenje pevača novcem stari običaj na balkanskim veseljima, posebno kada atmosfera dostigne vrhunac.

„Ovo je dokaz da ljudi vole dobru pesmu i energiju“, „Nadežda pravi najbolju atmosferu“ i „Svaka čast, žena radi punom parom“ samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.Oni koji su imali priliku da prisustvuju njenim nastupima tvrde da Nadežda na veseljima peva satima bez predaha, ispunjava muzičke želje gostiju i podjednako dobro izvodi i folk hitove i emotivne balade. Upravo zbog toga je mnogi domaćini angažuju po preporuci prijatelja i rodbine, pa joj popularnost u ovom segmentu posla sve više raste.

Radi i uživa

1/5 Vidi galeriju U fokusu Foto: Dejan Milićević, Pritnscreen/Instagram

Pevačica je i ranije govorila da joj nastupi na privatnim proslavama donose posebnu vrstu zadovoljstva jer je kontakt sa publikom neposredan i iskren. Inače, na veseljima je, kako je više puta isticala, emocija mnogo intenzivnija jer peva u trenucima važnim za nečije porodice i prijatelje. Snimak na kojem je kite novčanicama od po 200 evra mnogi su protumačili kao potvrdu da je Nadežda trenutno u izuzetno uspešnom poslovnom periodu. Za samo jednu pesmu je inkasirala3.000 evra.Dok jedni komentarišu iznos koji je završio u njenim rukama, drugi smatraju da je mnogo važnije to što je uspela da napravi atmosferu zbog koje su gosti poželeli da je nagrade na tako nesvakidašnji način. Bilo kako bilo,Nadežda Biljić trenutno je među pevačicama koje se sve češće traže za privatna veselja, a snimci sa njenih nastupa pokazuju da publika ume i te kako da nagradi dobru zabavu, energiju i pesmu koja podiže celo slavlje na noge.