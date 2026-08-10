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Nikolija Jovanović oglasila se na Instagram nalogu i zabrinula svoje fanove.

Pevačica je objavila fotografiju i pokazala nogu u zavojima.

Noga u zavojima

Ćerka Vesne Zmijanac je na storiju otkrila da je povređena, te je pokazala šta ju je snašlo.

Foto: Instagram

- Uspela sam da istegnem petu... A vi kako ste danas - napisala je Nikolija u opisu fotografije bez mnogo detaljisanja o nezgodi.

Ljubavna priča

Nikolija preko deceniju uživa u ljubvi sa reperom Reljom Popovićem sa kojim je dobila dve devojčice.

Poznati reperi zavoleli su se veoma mladi i danas uživaju u skladnom, porodičnom životu, koji su ulepšale njihove dve ćerke – Rea i Hana, a mnogi ne znaju kako je za njih sve počelo.

1/5 Vidi galeriju Relja i Nikolija Foto: Damir Dervišagić

– Neopohodno je za uspeh u braku da se malo kriješ od medija. Imam skladan brak, a to je javnosti i medijima dosadno i ja sam mnogo srećna zbog toga – rekla je Nikolija jednom prilikom za Exkluziv NIGHT na TV Prva.

Dok je još Relja bio član rep dua Elitni odredi, oni su zajedno snimili pesmu "Alkohola litar", koja je postala veliki hit te 2014. godine, a nije trebalo mnogo vremena da se pročuje da su Nikolija i šarmantni muzičar u vezi. Od početka su, ipak, bili rešeni da sačuvaju svoju privatnost i nisu delili mnogo, a reper je napravio izuzetak i jednom prilikom objasnio da je odmah shvatio da je pred njim nešto sasvim posebno.

1/4 Vidi galeriju Pevačica spremna za spektakl Foto: Printscreen Instagram, Kurir

– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je Relja.