Tea Tairović oživela čuvenu pesmu "Golube" iz 2001. Nataše Đorđević! Spot snimila na brodu u Crnoj Gori, usijale se mreže od komentara (VIDEO)
Tea Tairović ne prestaje da iznenađuje publiku! Nakon što je pre nekoliko godina u svom ruhu oživela nekada velike hitove kao što su "Plakala bih i bez suza" i "Žao mi je, žao", ovog leta odlučila je da snimi pesmu "Golube" koju je pre tačno 25 godina otepavala Nataša Đorđević!
- Lično volim ovu pesmu, i već dugo vremena sam razmišljala da je snimim. Nekako se sad sve poklopilo, dogovorila sam se sa sjanim Perom Stokanovićem i sve je urađeno baš onako kako sam želela - navela je Tea i objasnila da je spot snimila tokom svog boravka u Crnoj Gori.
- Verujem da će se publici dopasti! Želela sam da sve bude u tom nekom fazonu iz godina kada je snimljena Natašina verzija, pa smo i spot snimili na brodu na sred mora. Pesma nosi jaku ljubavnu emociju.
Na pitanje da li se čula sa Natašom Đorđević koja se godinama unazad ne pojavljuje u javnosti, Tea je o njoj imala samo reči hvale.
- Ne poznajem Natašu lično, ali je ne sporno da se radi o umetnici koja je ostavila veliki trag. Nas dve smo se čule i ona mi je poželela sreću - baš kao što bi uradila svaka kulturna i velika pevačka zvezda. Žao mi je što se odavno povukla, ali mi je drago što ću baš ja neke nove generacije upoznati sa ovom njenom prelepom pesmom - rekla je Tea.