Slušaj vest

Katarina Živković govorila je o svom poslovnom, ali i privatnom životu.

Pevačica je priznala da je zadovoljna sezonom i otkrila da joj je suprug najveća podrška u svemu.

Zadovoljna sezonom

- Nikad više nastupa i nikad više posla. Mislim stvarno je sjajna sezona po meni. Jedna od najboljih konkretno za mene. I stvarno sam nonstop u Crnoj Gori, na primorju - rekla je Kaća za Blic i dodala:

Foto: Printscreen

- Ono što bih negde izdvojila kao najveću satisfakciju to što je zaista svaki moj nastup izuzetno dobro da kažem posećen. Stvarno sam srećna jer to je negde i bio moj cilj.

"Hvala dragom Bogu"

Živkovićeva je otkrila da li ima podršku svog partnera kada je posao u pitanju.

- Da nemam podršku, sigurno se ne bih bavila ovim poslom. Tako da, hvala dragom Bogu, ima podrške. Imam podršku, ogromnu podršku. Ja bez toga ne bih mogla i definitivno, sve to me čini srećnom. Mirna sam zato što znam da, iako sam trenutno odvojena od sina, njemu ne nedostaje ljubav, ne nedostaje pažnja, ima sve što mu treba. Tako da sam negde mirna, srećna i zadovoljna i valjda iz tog razloga i emitujem takvu energiju - govorila je pevačica za Blic.

Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Privatna arhiva

Emotivno o rođendanu

Milica Todorović bila je jedna od najdražih gostiju pevačice na prvom rođendanu naslednika.

- Bilo je mnogo lepo! Možete i nju da pitate stvarno, ali toliko mi je drago što je ona bila stvarno maksimalno opuštena, maksimalno vesela i onog momenta kada je uzela mikrofon, atmosfera se stvarno podigla na jedan fantastičan nivo gde su svi gosti ustali i igrali do jutra. Milica je sjajna i mnogo mi je drago da je došla, da je pevala i što se ona lepo provela, a naravno i mi zajedno sa njom.

1/6 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, ATA Images

Težak početak karijere

Katarina Živković proslavila se u trećoj sezoni takmičenja „Zvezde Granda“, kada je kao sedamnaestogodišnjakinja odlučila da okuša sreću i izgradi svoj muzički put. Ipak, za tinejdžerku iz Leskovca, početak karijere bio je pun odricanja i nimalo lak, s obzirom na to da je paralelno sa pevanjem i takmičenjem morala da završava srednju školu.

Tek iz drugog pokušaja uspela je da dobije priliku na velikoj sceni, a od presudnog značaja bio je osećaj pokojnog direktora "Granda" Saše Popovića.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

- Dva puta sam se prijavljivala za „Zvezde Granda“. Prvi put kada sam imala četrnaest godina kada nisam prošla, drugi put sa sedamnaest i tada sam prošla. Nisam ušla u finale, ali Bog me je pogledao, imala sam tu neku ludu sreću i Saša Popović je prepoznao moj talenat i shvatio da ne treba da me pusti tako lako - prisetila se jednom prilikom Katarina Živković, koja je nakon toga snimila pesmu koja se pretvorila u veliki hit.

Išla busom od Leskovca do Beograda

Njena prva numera „Kada te ne volim” u početku nije bila zapažena, a Kaća smatra da je za to možda bila kriva i ona sama, jer prvobitno nije verovala u tu pesmu. Najveći apsurd sa kojim se suočavala u tom periodu bio je ogroman jaz između luksuznih stihova koje je pevala i njene surove svakodnevice.

1/9 Vidi galeriju Katarina Nekad i sad Foto: Pirntscreen Youtube, Kurir Televizija

- Pevala sam o nekim cipelama, kolima, skupim satovima, a vozila sam se autobusom od Leskovca do Beograda, pa gradski prevoz, takmičenje. Morala sam paralelno da završim i srednju školu, ali sam bila uporna i nisam odustajala - objasnila je nedavno pevačica.