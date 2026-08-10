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Mlada pevačica Azra Husarkić živi na relaciji Amerika - Beograd zbog ljubavi, a sada je iznenadila javnost kada je pokazala malo smelije izdanje i svoju transformaciju.

Naime, ona se odlučila na promenu, a njen novi imidž - dopao se mnogima.

Kako je dugo godina crnka, pevačica je odlučila da malo uradi pramenove što je posebno osvežilo njen izgled.

Sada se pohvalila novom bojom kose, ali u smelom izdanju iz automobila. Azra je uslikala selfi u izazovnom stajlingu.

U neobičnoj majici sa velikim otvorom oko grudi, što je raspametilo mnoge:

"Auh, kakva je Azra", "Bomba", "Kako te sitnica promeni, lutko, sijaš", "Najlepša si", nizali su se komentari.

Azra Husarkić
Foto: Printscrean

Otkrila istinu o diplomi

Azra je nedavno progovorila o svom školovanju, te otkrila da je uporedno radila dok je završavala Pravni fakultet, ali upravo tome se danas diči i ponosi.

- Jesam, završila. Obrazovanje mi je uvek bilo jako bitno, jesma ceo život radila i to dosta, jako rano sam počela da radim i da se bavim muzikom, ne mogu reći da sam tačno od osme godine počela da radim koncerte, ali sam od tada bila uključena u muzički svet. Već od svoje 13. godine sam počela puno da putujem i onda mi je to bio ceo život - otkrila je Azra.

Kurir.rs

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